Skvelé správy z Austrálie: Počet nových prípadov nákazy COVID-19 postupne klesá

Počet nových potvrdených prípadov nákazy ochorením COVID-19, ktorého pôvodcom je koronavírus SARS-CoV-2, v Austrálii trvale klesá. V sobotu o tom informovala agentúra Reuters.

V Austrálii bolo v sobotu potvrdených 198 nových prípadov tohto infekčného a potenciálne smrteľného ochorenia, čím sa celkový počet infikovaných osôb v krajine zvýšil na 5548. Novému koronavírusu podľahlo doteraz podľa údajov austrálskeho ministerstva zdravotníctva 30 ľudí.

Úroveň nových nákaz tak za 24 hodín stúpla o 5 percent, čo je však podľa agentúry výrazný pokles oproti denným nárastom o 25-30 percent, ktoré boli pre Austráliu charakteristické ešte približne pred dvoma týždňami.

Úrady však v tejto súvislosti varujú pred prílišným optimizmom. "Chcel by som vyzvať ľudí, aby si nemysleli, že to už máme za sebou, pretože tak to určite nie je," uviedol v televízii na margo klesajúcich počtov nových prípadov nákazy zástupca hlavného poradcu austrálskej vlády pre zdravotníctvo Paul Kelly. Obyvatelia tohto ostrovného štátu by podľa jeho slov mali aj naďalej zostať "extrémne ostražitými".

Austrálska vláda zaviedla v rámci boja proti nákaze prísne opatrenia na obmedzenie sociálnych kontaktov. Uzavreté boli nielen štátne hranice, ale aj kaviarne, bary, parky a posilňovne, pričom na verejnosti sa môžu stretávať naraz najviac dvaja ľudia.