Výroba v trnavskej automobilke Groupe PSA Slovakia nebude obnovená ani na budúci týždeň. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca spoločnosti Peter Švec.

Výrobné centrum v Trnave podľa neho posilnilo ochranné opatrenia tak, aby umožnilo podmienky na bezpečný a postupný štart produkcie. "Audit preverí správnosť implementácie posilnených opatrení a o dátume postupného a bezpečného spustenia výroby bude rozhodnuté v krátkej dobe," dodal Švec.

Výroba v trnavskej fabrike bola prerušená 19. marca. Aktuálne "stoja" všetky štyri automobilky pôsobiace na Slovensku. Od 17. marca dočasne prerušil výrobu Volkswagen Slovakia. Podľa posledných informácií bude závod stáť aj v 16. kalendárnom týždni (do 19. apríla 2020). Výrobné linky odstavila 20. marca aj nitrianska automobilka Jaguar Land Rover. Výroba bude prerušená do obdobia po veľkonočných sviatkoch. Žilinská Kia Motors Slovakia obnoví po dvojtýždennej odstávke výrobu v pondelok 6. apríla. Napokon však iba v dvojzmennej prevádzke. Takto by mala fungovať celý apríl.

Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia je lídrom vo výrobe malých vozidiel segmentu B-mainstream, tzv. platformy 1. Výstavba závodu sa začala v roku 2003, výroba sa rozbehla v roku 2006. Celková investícia koncernu na Slovensku je približne 1,2 mld. eur. V roku 2019 vyrobil PSA na Slovensku 371 152 áut. V trnavskej automobilke aktuálne pracuje okolo 4 500 zamestnancov.