Biely dom stupňuje opatrenia: Každý, kto sa priblíži k Trumpovi, podstúpi rýchlotest

Biely dom stupňuje preventívne opatrenia na ochranu amerického prezidenta a viceprezidenta pred nákazou novým koronavírusom. Informáciu v piatok priniesla tlačová agentúra AP.

Každý, kto sa podľa očakávania dostane do "tesnej blízkosti" prezidenta USA Donalda Trumpa alebo viceprezidenta USA Mikea Pencea, bude musieť od piatka podstúpiť rýchlotest na ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom. Takto sa "zistia presymptomatickí alebo asymptomatickí (bezpríznakoví) nositelia koronavírusu, čo zabráni neúmyselnému prenosu nákazy", oznámil hovorca Bieleho domu Judd Deere.

Všetkým návštevníkom komplexu Bieleho domu už pri vstupe do budovy merajú telesnú teplotu a bude to tak aj v prípade, že sa podľa predpokladu dostanú do tesnej blízkosti Trumpa alebo Pencea.

Trump absolvoval nový rýchlotest na ochorenie COVID-19 vo štvrtok a lekár Bieleho domu oznámil, že výsledky boli známe o 15 minút. Trump mal negatívny test.