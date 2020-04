Pacienti s obličkovými problémami majú strach: Len v Bratislave zavreli už druhú dialýzu

Pacienti s obličkovými problémami, ktorí potrebujú dialýzu, aktuálne žijú vo veľkej neistote, či budú mať zabezpečenú život zachraňujúcu zdravotnú starostlivosť tak ako doteraz.

Dôvodom má byť premena priestorov nemocníc na takzvané červené zóny v súvislosti s respiračným ochorením COVID-19. TASR o tom informovala členka prezídia Spoločnosti dialyzovaných a transplantovaných (SDaT) Daniela Szigli Masopustová.

Najdramatickejšia situácia je podľa nej v Bratislave. Po dialýze, ktorú zavreli v infekčnom pavilóne Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) na Kramároch, momentálne rušia aj dialýzu v Ružinove. "Všetky dialýzy v Bratislave sú maximálne vyťažené, niektorých pacientov tak museli premiestniť na dialýzu mimo mesta," upozorňuje Szigli Masopustová. "Pacienti nemajú istotu, ako to bude pokračovať, na niektorých dialýzach im povedali, že majú ešte prísnejšie dodržiavať diétny a pitný režim, lebo sa môže stať, že nebudú pravidelne dialyzovaní a niektorá dialýza im môže byť zrušená," hovorí.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pre TASR reagovalo, že napríklad UNB bez ohľadu na pandemickú situáciu poskytuje dialýzu iba akútnym pacientom, ktorí sú hospitalizovaní na internej klinike, alebo sú v takzvanom chronickom dialyzačnom programe. "Dialyzačné služby v Bratislave realizujú súkromní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorým UNB prenajíma priestory na Kramároch, v Ružinove a Petržalke," konštatovala hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.

"V súčasnosti je na Slovensku zaradených do hemodialyzačnej liečby približne 3500 pacientov, ktorí dochádzajú na hemodialýzu trikrát týždenne a sú pripojení štyri až päť hodín na prístroji," vymenovala Szigli Masopustová. Zdravotníckemu personálu navyše chýbajú účinné respirátory, ďalšie ochranné pomôcky a dostatok testovacích setov.

Podľa SDaT je problém aj so zabezpečením tvárových rúšok pre pacientov. Jednorazové rúška podľa predstaviteľov spoločnosti chránia nedostatočne. "Pacienti by potrebovali rúška so strieborným vláknom, ktoré sú účinnejšie, čo sa ochrany týka a takisto údržby a dezinfekcie rúšok samotnými pacientmi," uviedla.

Podľa hovorkyne rezortu zdravotníctva obmedzili predaj respirátorov verejnosti, pretože kvalitné a účinné respirátory triedy FFP2 a FFP3 aktuálne potrebujú primárne zdravotníci a záchranári v prvej línii. "V legislatíve je splnomocňujúcim ustanovením ministerstvu napríklad umožnené vyhláškou ustanoviť zoznam diagnóz a vymedziť tak okruh osôb, u ktorých existujú zdravotné dôvody pre to, aby sa na ne nevzťahoval zákaz predaja respirátorov," priblížila Eliášová.

Pacienti po transplantácii obličky, ktorých je na Slovensku asi 2000, sú pod stálou imunosupresívnou liečbou a teda sú mimoriadne náchylní na ochorenie akoukoľvek infekciou. "Naliehavo žiadame, aby bol pre túto mimoriadne zraniteľnú skupinu pacientov a zdravotníkov prednostne a urýchlene uvoľnený prísun najúčinnejších ochranných pomôcok," napísala prezidentka Spoločnosti dialyzovaných a transplantovaných (SDaT) Marta Ďurovičová v liste ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu (OĽaNO). O pomoc požiadala aj premiéra Igora Matoviča (OĽaNO).