Opatrenia proti koronavírusu obmedzujú práva rodičiek: Odopieranie epidurálky a nariadené cisárske rezy?

Ministerstvo zdravotníctva rozumie dôležitosti prítomnosti sprevádzajúcej osoby pri pôrode.

V súčasnej situácii pandémie Covid-19 je podľa rezortu dôležité sledovať a riadiť sa pokynmi zdravotníckych pracovníkov a nariadeniami hlavného hygienika v každom jednom zdravotníckom zariadení z dôvodu zachovania zdravia osôb, ktorým je zdravotná starostlivosť poskytovaná. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Rezort tak reagoval na upozornenie verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej v súvislosti s obmedzovaním práv rodiacich žien počas pandémie.

Podľa nej niektoré pôrodnice na Slovensku obmedzili právo rodičiek na sprevádzajúcu osobu pri pôrode v čase pandémie. Niektoré zdravotnícke zariadenia tiež podľa Patakyovej odopierajú ženám možnosť adekvátneho tíšenia bolesti prostredníctvom epidurálnej analgézie, prípadne nariaďujú vykonávanie cisárskych rezov, kliešťových pôrodov či oddeľovanie žien od novorodencov bez riadnej medicínskej indikácie.

Eliášová uviedla, že zdravotnícke zariadenia momentálne pracujú pod prísnymi protiepidemiologickými nariadeniami. „Momentálne sú pripravené odporúčania pre triedenie tehotných žien podľa podozrenia zo stretu s infekciou koronavírusom. Pripravené sú algoritmy na postup pri pôrode u rodičky s podozrením na koronavírus alebo s potvrdenou infekciou koronavírusom a algoritmy pre chod pôrodných sál vzhľadom na aktuálnu situáciu," vysvetlila.

Ako ďalej dodala, v odporúčaniach na webovej stránke Slovenskej gynekologickej a pôrodníckej spoločnosti vo veci vedenia pôrodu u rodičky s podozrením alebo s potvrdenou infekciou Covid-19 sa uvádza, že u rodičky so žiadnymi alebo len miernymi príznakmi sa preferuje vaginálny pôrod, ak to stav matky dovolí. U rodičky so závažnými príznakmi je ukončenie gravidity podľa dohovoru multidisciplinárneho tímu. Akútne ukončenie tehotnosti cisárskym rezom vyplýva z vitálnej indikácie matky. Odporúčania zahŕňajú aj anestéziologickú starostlivosť pri pôrode.