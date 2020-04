Zopakujú si deti ročník, ak sa neotvoria školy? Minister Gröhling odpovedal

Deti sa už tento školský rok do lavíc neposadia, ani si nebudú musieť zopakovať ročník.

To sú aktuálne plány rezortu školstva, no minister Branislav Gröhling (45) hovorí, že v hre sú naďalej všetky možnosti a závisieť to bude od vývoja nákazy. Už vyše troch týždňov sú všetky školy na Slovensku uzavreté a výučba prebieha na diaľku prostredníctvom internetu. A takto by to malo pokračovať až do konca školského roka.

Premiér Igor Matovič (46) vyhlásil, že deti na sto percent zostanú doma do konca júna z dôvodu krivky šírenia nákazy. Organizovanie ďalšieho roka zostáva zatiaľ otvorené. „Zopakovať ročník by asi bolo silné kafe, ale to nechám na odborníkov,” povedal premiér Matovič v TV Markíza. Minister školstva Branislav Gröhling potvrdil, že nič také nie je na stole.

„Aktuálne nie je mojím plánom ani skrátiť prázdniny, ani opakovať ročník, keďže 7 mesiacov z tohto školského roka bolo odučených klasickou formou a ostatné týždne sa učí dištančne,“ uviedol šéf rezortu školstva. Gröhling však hovorí, že ešte nič nie je vylúčené tak, ako tvrdí Matovič: „Zodpovedne sa zaoberáme všetkými možnosťami a o otvorení škôl v konečnom dôsledku rozhoduje Úrad verejného zdravotníctva. V hre sú všetky možnosti a závisí to od vývoja situácie. Nateraz platí, že školy sú zavreté do odvolania a štúdium prebieha dištančne.“

Ukončenie školského roka by malo byť v riadnom termíne. „V prípade, že sa v niektorých školách nestihne prebrať všetko učivo, pripravujeme v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom usmernenie, ako ho presunúť do ďalšieho ročníka,“ vysvetlil Gröhling s tým, že sa veci ešte môžu zmeniť podľa vývoja pandémie. Učitelia tvrdia, že sú pripravení dokončiť ročník na diaľku. „To hlavné učivo sa prebrať dá, pretože moderné metódy to umožňujú, treba len vychytať muchy.

Zastávam názor, že odučme to, čo je najdôležitejšie, a radšej vynechajme to, čo nie je podstatné,“ zdôraznil prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman, podľa ktorého teraz treba hlavne vyladiť fungovanie online komunikácie na trase škola - žiaci - rodičia. „Zabieha sa to, učitelia sa učia na rôzne nové aplikácie, komunikujú so žiakmi a funguje to. Prebehla najväčšia reforma školstva za pol storočie a to z donútenia,“ dodal Crmoman.

