Politológ Mesežnikov povedal svoj názor otvorene: Tlačovky by nemal viesť Matovič

Premiér Igorovi Matovič (46) si na novú funkciu zatiaľ len zvyká a často sa zdá, akoby sa z opozičného politika len ťažko transformoval na politického lídra koalície.

Jeho prvé týždne vládnutia tak sprevádzajú aj protirečiace výroky, ktoré mu viacerí vyčítajú. Nový Čas sa o tom zhováral s politológom Grigorijom Mesežnikovom.

Čo si myslíte o tom, že premiér Igor Matovič si v niektorých svojich tvrdeniach protirečí? Nešíri tým zbytočne paniku? Navyše, o niektorých svojich plánoch, ako napríklad „blackout“, povedal verejnosti skôr, ako ho stihol prekonzultovať s krízovým štábom.

Premiér by mal pristupovať ku komunikácii v takejto situácii veľmi vážne. Ideálne by bolo, keby sa veciam, ktoré sa riešia parciálnym spôsobom, venoval niekto iný.

Kto napríklad?

Podľa mňa to nemusí byť predseda vlády. Veď je vytvorený krízový štáb. Mal by poveriť jedného alebo možno viac zástupcov tohto štábu, aby informovali o týchto praktických veciach.

Premiérovou úlohou by teda nebolo informovanie verejnosti, ale len prijímanie rozhodnutí?

On je politický líder, je šéfom výkonnej moci a predovšetkým by mal prispievať k zásadnejším rozhodnutiam.

Prečo si podľa vás premiér v niektorých vyjadreniach protirečí? Jeden deň niečo povie a na druhý deň to už neplatí?

Ak sa každý deň venujete množstvu rôznych konkrétnych úloh, potom dochádza k tomu, že situácie sa menia. Potom musí reagovať vzhľadom na obrovský objem jeho výrokov, každý deň má niekoľkohodinové tlačovky, tak potom sa stáva, že nie vždy to sedí. Tá komunikačná stratégia by mala byť nejakým spôsobom upravená. Hoci teda, situácia je mimoriadna. Málokto čakal, že sa vyvinie až do tejto podoby.

Aké sú teda vaše odporúčania pre premiéra do budúcnosti?

Bolo by dobre, keby predseda vlády svoje predstavy a názory prezentoval jednotne, aby nedochádzalo k rozporom v čase.