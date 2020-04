Veľký palec hore: Bundesligoví futbalisti vykladali tovar v obchode

Šesť futbalistov tímu VfL Wolfsburg v piatok pracovalo v mestských supermarketoch.

Kapitán Josuha Guilavogui, Xaver Schlager, Renato Steffen, Maximilian Arnold, Pavao Pervan a Yannick Gerhardt pomáhali v rámci kampane "Ďakujeme hrdinom každodenného života."

Futbalisti pomáhali vykladať tovar do regálov. "Je to pre nás veľmi dôležitá akcia, pretože chceme byť vzormi. Sme v ťažkej dobe. Všetci spoločne bojujeme s pandémiou koronavírusu a je dôležité, aby sme držali pokope," citovala Guilavoguiho agentúra SID. Jeho spoluhráč Arnold dodal: "Chceme ukázať, že sme tiež súčasťou spoločnosti, a že prispievame do každodenného života."

Inou kampaňou pomohli už predtým aj futbalistky klubu. Anna Blässerová a Lara Dickenmannová telefonovali prostredníctvom videohovorov s obyvateľmi opatrovateľského domu, ktorí sú úzko prepojení s tímom. Nemecký klub predtým zariadeniu daroval tablety.