Ostrý spor mamy s učiteľkou v škole v Radošine: Nad jej správami budete neveriacky krútiť hlavou

Nechce sa jej učiť? Matematikárka v Základnej škole v obci Radošina (okr. Topoľčany) sa podľa mamy šiestaka rozhodla, že nebude dávať úlohy.

Podľa jej slov to robiť nemusí. Odvoláva sa na zákon, kde sa píše, že ak je na strane zamestnávateľa prekážka, nie je povinná pracovať. Alexandra však začína byť zúfalá, pretože netuší, ako syn Matej zvládne učivo, ktoré zameškal. Riaditeľ školy tvrdí, že ide o spor učiteľky s matkou.

V iných školách sa snažia pracovať so študentmi na diaľku, len aby žiaci veľa nezameškali, učiteľka Základnej školy v Radošine sa podľa jednej matky rozhodla, že žiakov nebude vzdelávať. „Matikárka sa rozhodla, že nebude s nami spolupracovať. Naťahujem sa so školou môjho syna už týždne. Ja sa pýtam, ako to môžu následne dobehnúť, ak budú doma mesiace,“ zhodnotila mama žiaka.

Hneď ako sa Alexandra začala sťažovať a písať učiteľke, jej reakcia bola nezvyčajná. „Ja nemusím v tejto dobe deti vôbec vyučovať, keď nechcem. Preštudujte si zákony o prekážke na strane zamestnávateľa a dozviete sa, že ja nič nemusím robiť,“ napísala učiteľka matke, ktorá sa následne nahnevala.

„Ak samotní učitelia budú takto vychovávať naše deti, tak neviem, kam dospejeme,“ uzavrela Saška s tým, že apeluje na ministerstvo školstva, aby v tejto veci konalo. Starostka obce bola zo správania učiteľky prekvapená. „Učiteľov pravidelne kontrolujeme a doteraz sme nemali problém,“ zhodnotila starostka Marta Kolková, ktorá situáciu preveruje.

„Učitelia majú dve možnosti. Budú učiť z domu, alebo budú pod tou prekážkou, že je problém na strane zamestnávateľa. V našej škole pracujú učitelia tak, ako majú. Ja si skôr myslím, že toto je vyslovene problém medzi učiteľkou a matkou,“ dodal riaditeľ školy Anton Fekula.

Nie sú prázdniny, učiť sa musí

Andrea Pivarčiová, hovorkyňa ministerstva školstva

Mimoriadne obdobie nie je obdobím prázdnin. Ide o osobitný režim, počas ktorého je úlohou riaditeľov, aby zabezpečili podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.