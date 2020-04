Petra Polnišová o fungovaní s exmanželom a synoch: Koronavírus nás zblížil

Všetko je to o dohodách! Herečka Petra Polnišová (44) je už tri roky rozvedená, keď si povedala zbohom s francúzskym publicistom Matthieuom Darrasom (41).

S tým má brunetka dvoch synov Simona (9) a Félixa (7). Napriek tomu, že po Petrinom boku je už nový partner, exmanželia sa spolu snažia vychádzať najmä kvôli milovaným chlapcom. Inak to nie je ani v neľahkej situácii počas pandémie koronavírusu a, ako sama herečka prezradila, náročné obdobie ich dokonca ako rodinu stmelilo dokopy.

Polnišová je na Slovensku herecká elita a inak ako s nadhľadom a úsmevom na perách ju ani nevidno. Ako sa zdá, rovnakú pokojnú teóriu razí Petra aj vo svojom súkromí. S manželom Matthieuom sa totiž herečka rozišla pred viac ako tromi rokmi, no stále vedia fungovať ako rodina. Dôkazom toho je aj fakt, že publicista sa presťahoval na Slovensko, kde je blízko k synom Simonovi a Félixovi.

Inak to nie je ani počas šíriacej sa nástrahy koronavírusu. „Ako mama dvoch synov by som nepovedala, že to je náročné obdobie. Beriem to tak, ako to je, a moje deti, samozrejme, zostali doma. Aj s bývalým partnerom sa musíme starať o to, aby ich výučba prebiehala hladko. Takisto komunikujeme aj so školou,“ priznala herečka v mimoriadnej relácii televízie Markíza o koronavíruse.

Petra rovnako prezradila detaily o režime striedavej starostlivosti s exmanželom a najmä uznala hodnotu učiteľov a ich práce. „U nás to všetko funguje na dohode. Matthieu zostal kvôli synom na Slovensku a býva blízko nás. Urobili sme taký psychologický krok, že každý deň sa chodíme s deťmi učiť k nemu a potom sa dohodneme, kto s nimi strávi popoludnie,“ povedala hviezda seriálu Horná Dolná.

Prvoradé je šťastie detí

Nielen ona, ale aj jej bývalý partner teda dbajú na to, aby sa ich najväčšie poklady mali dobre, a snažia sa aj o to, aby mali pravidelný pohyb. „Snažíme sa, samozrejme, chodiť veľa do prírody, kde nie je veľa ľudí,“ povedala umelkyňa. „V týchto ťažkých časoch nás to istým spôsobom naozaj zblížilo, pretože sme pochopili, že nám ide v prvom rade o to, aby naše deti boli šťastné a aby boli v kontakte s oboma rodičmi,“ dodala na záver Polnišová.