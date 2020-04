Ledecká sa v karanténe poriadne odviazala: Pozrite na ten sexi tanec!

Nezastavil ju ani koronavírus! Ester Ledecká (22) predčasne odpískala sezónu, a tak si v ťažkom období našla inú zábavu - sexi tanec!

"Stále sa ešte nájde veľa ľudí, čo si myslia, že nie som pohybovo nadaná. Myslím, že týmto videom ich vyvediem z omylu. Trénovala som to v karanténe celý týždeň," smeje sa na Instagrame Ledecká.

Kto by čakal neznesiteľný horor, tomu spadla sánka. Toto nebola žiadna hviezdna pechota! Ester sa v bokoch krútila ako lasička a tanečné variácie zvládla s noblesou, že by ju do sprievodného tímu okamžite brala aj Madonna, ktorej slávnu pieseň zaradila do svojho repertoáru.