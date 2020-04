Hrošovský je dvojnásobne nervózny: Takto sa s manželkou pripravujú na narodenie syna

Už sa nevie dočkať! Patrik Hrošovský (27) je dvojnásobne netrpezlivý. Počas pandémie koronavírusu totiž nehrá a každú chvíľu sa môže stať otcom. Jeho manželka Klára má v polovici tohto mesiaca termín pôrodu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Aj napriek vysokému štádiu tehotenstva sa venuje joge. Do tajov cvičenia, upokojujúceho telo i dušu, zapojila aj hráča belgického Genku. „Nájsť mier vo vašom vnútri je veľmi ťažké, ale veľmi dôležité,“ myslí si polovička futbalistu, ktorý je momentálne bez práce. Nie však úplne. Musí plniť individuálny tréningový plán. Je to komfortnejší spôsob udržiavania sa v kondícii, no Patrik je rád, že práve pred pôrodom môže tráviť s manželkou viac času.

Synček Alexander už klope na dvere. Možno bude atakovať dátum narodenia svojho otca – 22. apríl. Patrik sa na príchod potomka nesmierne teší. Už nejaký čas sa chváli známym i fanúšikom fotografiami miniatúrnej výbavičky pre nasledovníka rodu. Aby ho nič nezaskočilo, pustil sa do čítania odbornej literatúry a zvládol aj úlohu domáceho kutila – synovi zmontoval bielu postieľku na kolieskach. Na trávnik už slovenský reprezentant nevybehne – túto sezónu belgickej ligy zrušili.

„Láska, podpora, porozumenie. Dajte si pozor na nášho malého hrocha,“ odkázala všetkým Klára Hrošovská. Aj v Belgicku zúri koronavírus. Manželský pár je opatrný. Dodržiava izoláciu, ktorú kombinuje s občasnými prechádzkami do prírody spolu s ich miláčikom - psíkom Harveym.