Moderná technika počas pandémie: Gonda preteká na simulátore

Posilňovňa, stacionárny bicykel, ale najmä hodiny na simulátore. O tom sú tieto dni v podaní slovenského automobilového pretekára Richarda Gondu (26), ktorý svoju pozornosť upriamuje aj na virtuálne preteky.

„Pôjde o historickú novinku na Slovensku, vzniknú úplne prvé oficiálne Majstrovstvá Slovenska vo virtuálnom pretekaní,“ zdôraznil Gonda.

„Na simulátore sa pripravujem už asi desať rokov, takže pre mňa je to prirodzená časť prípravy. V súčasnosti sa do virtuálneho sveta presunula väčšina jazdcov pretekárskej scény. Začína sa to miešať s profesionálnymi online hráčmi,“ pokračoval Gonda a vysvetlil: „Ja sa zúčastňujem na GT3-kových súťažiach, v ktorých bude čoskoro jedna zásadná novinka: v blízkej budúcnosti vzniknú historicky prvé majstrovstvá Slovenska vo virtuálnom pretekaní.“

Uvedomuje si, že na trať sa v blízkom období nedostane. „Nič iné mi neostáva, než jazdiť na simulátore. Snažím sa, aby sa môj režim čo najviac podobal na bežný stav, ale je to ťažké. Držím sa tréningového plánu a trénujem doma individuálne. Môj veľmi dobrý kamarát je momentálne stacionárny bicykel, ale aj TRX.“

V roku 2020 mal Gonda smelé ciele, so svojím BMW chcel atakovať popredné priečky v seriáli GT 3. „Všetko sa zatiaľ posúva, oficiálne zrušené nie je nič. Dôležité bude, kedy bude začiatok sezóny. Ak to bude neskoro v lete, tak sa určite nestihne odjazdiť celý plánovaný kalendár,“ uzavrel Gonda.