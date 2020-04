Gröhling rokoval s rektormi vysokých škôl: Akademický rok sa predlžovať nebude

Akademický rok sa na vysokých školách nebude predlžovať, záverečné štátne skúšky absolvujú študenti aj pri mimoriadnych opatreniach.

Na piatkovom stretnutí s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS), zástupcami Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a predsedom výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) Robertom Redhammerom to naznačili rektori vysokých škôl. Ako pre agentúru SITA priblížilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, predmetom rokovania boli návrhy na to, ako riešiť vzniknutú situáciu v oblasti vysokého školstva, koordinácia vysokých škôl a opatrenia, ktoré vysoké školy prijali v reakcii na šírenie koronavírusu. Z prieskumu Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ), ktorý zverejnili začiatkom tohto týždňa vyplýva, že vysokoškoláci sa aktuálne učia najmä zo skrípt. Videokonferencie využívajú školy okrajovo.

Rektori naznačili, že nebudú predlžovať akademický rok a dokážu prakticky aj pri mimoriadnych opatreniach uskutočniť všetky štátne záverečné skúšky do konca akademického roka. Prezident SRK Rudolf Kropil potvrdil, že na vysokých školách dnes prebieha výučba dištančnou formou, boli zrušené verejné podujatia a prijímacie konania sa uskutočňujú v zjednodušenej forme, teda elektronicky. Kropil a Gröhling sa zhodli na potrebe koordinovanej činnosti ako aj na úprave legislatívy v oblasti vysokého školstva, na ktorej momentálne ministerstvo pracuje.

„Považujem za kľúčové vyslať spoločný signál študentom aj pracovníkom vysokých škôl. Chcem ich ubezpečiť, že ministerstvo aj vysoké školy reflektujú súčasnú situáciu a zohľadnia ju pri fungovaní a činnosti vysokých škôl, vo výučbe, pri prijímacích konaniach či záverečných skúškach,“ uviedol minister. Redhammer odporúča vysokým školám komunikovať so študentami. „Informovanie študentov je veľmi dôležité a je to aj súčasťou zabezpečovania kvality vo vzdelávaní, ktoré bude predmetom budúcich akreditácií,“ uviedol. Dodal, že pri akreditácii bude dôležitejšie to, či školy naučia študentov obsah vzdelávania študijného programu než to, akými metódami ich to naučia.

V súvislosti so zavedením dištančného vzdelávania na vysokých školách z dôvodu mimoriadnej situácie uskutočnila ŠRVŠ prieskum, na ktorom sa zúčastnilo vyše tisíc respondentov. Vyplynulo z neho, že viac ako 85 percent vysokoškolákov sa s prednáškou „naživo“ či výučbou cez videokonferenciu stretlo v uplynulom období okrajovo. Najčastejšie sa tak vzdelávajú formou samoštúdia, teda zo skrípt. ŠRVŠ vníma za najproblematickejšie najmä využívanie pasívnych metód výučby, teda predovšetkým samoštúdium a nedostatočnú komunikácii medzí študentmi a vyučujúcimi.

Tá sa týka obzvlášť otázok ubytovania, absolvovania semestra a ukončenia štúdia. Podľa prieskumu má 37 percent študentov dostatok informácií na to, aby samostatne zvládlo dištančné štúdium. Okrem nesúrodej a niekedy chýbajúcej komunikácie je pre študentov veľkým problémom nadmerná záťaž a rozdielne nástroje, ktoré používajú jednotliví vyučujúci. ŠRVŠ práve v tejto oblasti vidí príležitosť na lepšiu koordináciu zo strany predstaviteľov vysokých škôl, fakúlt, katedier a ústavov, ale napríklad aj zo strany garantov.

Školy sú momentálne zatvorené do odvolania a výučba sa uskutočňuje dištančnou formou. Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva a sociálne zariadenia, kde poskytujú zdravotnú starostlivosť. Zaviedla sa tiež povinnosť nosiť rúško všade mimo svojej domácnosti.