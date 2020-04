Alarmujúce prognózy vodohospodárov kvôli neporiadnosti Slovákov: Hanba! Z Ružína vytiahnu viac odpadu než vlani

Odpadkov v Ružíne sa zdá byť podľa vodohospodárov viac ako vlani. Pre TASR to povedal vedúci vodnej stavby (VS) Ružín Miroslav Kontúr zo Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP).

Predpokladá, že s čistením by sa mohlo začať v máji. Naplaveniny, ktoré privial vietor, pomocou špeciálnych norných stien zachytávajú v ľavom rohu hrádze. Hladinu čistia pravidelne. "Čakáme na vhodný vietor, ktorý by nám naplaveniny prihrnul. V máji by sa mohlo začať už niečo čistiť. Tento rok to vyzerá, že naplavenín je tu viac ako v minulom roku, takže aj náklady budú vyššie," vysvetlil.

Ako Kontúr spresnil, naplaveniny vyberajú pomocou hydraulickej ruky. "Nákladné auto ich odváža na našu oficiálnu skládku, ktorú raz ročne čistíme a triedime odpad, ktorý sa odváža do spaľovne," doplnil. Odpad podľa jeho slov vzniká vo vyšších miestach na tokoch riek Hornád a Hnilec. Ako uviedol, k znečisteniu Ružína dochádza v dôsledku čiernych skládok pri vodných tokoch, respektíve konania neprispôsobivých občanov, rybárov či chatárov.