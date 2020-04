Publicista Hrabko hodnotí, ako premiér zvláda situáciu: Matovič má enormné nasadenie, ale nie efektívne

Od predsedu vlády ľudia neočakávajú, že bude pred kamerami rozoberať rôzne možnosti a úvahy o tom, ako by sa teoreticky mohla situácia riešiť, to majú robiť experti z jednotlivých rezortov.

Od premiéra sa očakáva, že bude ľudí informovať o dôležitých politických rozhodnutiach. V diskusii na Tablet.TV to povedal publicista Juraj Hrabko. "Premiér Igor Matovič (OĽaNO) má naozaj enormné nasadenie, ale nie efektívne. Nechcem ho v tejto chvíli veľmi kritizovať, ale mal by sa viac spoľahnúť na svojich spolupracovníkov. Nemôže robiť päť tlačoviek denne a na každej dve hodiny rozprávať. Od toho, čo vie, až po to, čo nevie a medzitým o tom, že to môže byť tak alebo aj inak," povedal Hrabko. Členovia súčasnej vlády, nie iba premiér, podľa Hrabka často prichádzajú na verejnosť s "nedovarenými" riešeniami, ktoré sa potom korigujú až v závislosti od reakcií verejnosti.

Aktuálne sprísnenie opatrení v obchodoch vrátane povinného poskytovania dezinfekcie alebo rukavíc, určenia špeciálnych hodín na nákupy pre dôchodcov či maximálny povolený počet ľudí v predajni hodnotí Hrabko pozitívne. Za predčasné však označil uvoľňovanie opatrení a otváranie ďalších prevádzok, ako sú napríklad stanice STK či emisných kontrol. "Prím tu hrali zrejme ekonomické dôvody, osobne si myslím, že by nám neuškodilo ostať ešte v tom režime, v ktorom sme boli," povedal.

"Je to ústupok a neviem, či vhodný. Nepoznám krajinu, v ktorej sa pri rastúcom počte nakazených podmienky uvoľňujú. Všade inde sa za takýchto okolností nemenia alebo ešte sprísňujú," dodal. Aj pri sprísňovaní podmienok však podľa Hrabka existujú určité limity, úplné zastavenie pohybu na úrovni celého štátu na tri týždne podľa neho reálne nie je. "Keby to tak bolo, bolo by to fajn. celý svet by sa na tri týždne vypol a bolo by po epidémii. Ale takto to nefunguje a tobôž by to nefungovalo, ak by to urobilo iba Slovensko," konštatoval.

"Nie sme na jednej lodi, sme v jednej kaši a snažíme sa z nej vyhrabať. V tom nám môžu pomôcť iba odborníci, tí najlepší z najlepších. Ale na konci dňa musí prísť politické rozhodnutie: 'Bude to takto.' A tej zodpovednosti sa premiér, ani vláda a parlament zbaviť nemôžu. To nemôže nahradiť nejaký prieskum," reagoval na úvahy o sondovaní názorov širokej verejnosti na navrhované opatrenia. Slovenská republika je však podľa neho zatiaľ v boji s novým koronavírusom úspešná, na čom má zásluhu disciplína Slovákov, ale aj konkrétne kroky bývalého a súčasného kabinetu.