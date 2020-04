Manželka českého hokejistu dráždila na záhrade: Tá má ale sexi zadoček!

Tomu, kto v Chomutove nakukol cez plot do záhrady českého hokejistu Davida Kämpfa (25), sa zrejme zrýchlil tep srdca. Sexi manželka hráča Chicaga Blackhawks sa totiž v bikinách na záhrade sprchovala.

"Každé ráno po prebudení sa snažím byť aspoň minútu v studenej sprche. Keď to robíte vonku, dostane to celkom novú úroveň," napísala na sociálnu sieť Eliška Kämpfová k fotografii. S Davidom po prerušení súťaže v NHL totiiž pricestovali do Česka a čakajú, ako sa vyvinie situácia s pandémiou koronavírusu.