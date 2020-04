OSN zvoní na poplach: Obávame sa veľkej potravinovej krízy

Svetový potravinový program OSN (WFP) očakáva, že v dôsledku pandémie nového koronavírusu sa v niektorých oblastiach sveta ešte viac prehĺbi potravinová kríza.

Informoval o tom nemecký denník Die Welt.

"Skutočne zvoníme na poplach," povedala hovorkyňa berlínskej kancelárie WFP Bettina Lüscherová. "Obávame sa, že to bude veľmi veľká kríza," dodala.

Už doteraz musel WFP potravinovou pomocou zásobovať 87 miliónov ľudí v 80 krajinách sveta, uviedla s tým, že situácia sa v dôsledku vojen, klimatickej zmeny, období sucha či záplav stále zhoršuje a teraz k tomu ešte pribudla koronavírusová kríza.

Koronavírus, ktorý zasiahol už takmer všetky africké krajiny, na mnohých miestach, a to najmä v oblastiach so slabým hospodárstvom a zdravotným systémom, vedie k veľmi zlej situácii. "Sme v mimoriadnej situácii, s akou sme sa ako celosvetovo najväčšia humanitárna organizácia ešte nikdy predtým nestretli. Je to niečo celkom nové," povedala Lüscherová.

Podľa odhadov OSN na celom svete trpí nedostatkom potravy a hladuje viac ako 820 miliónov ľudí. Len vo východnej Afrike - Južnom Sudáne, Etiópii, Somálsku a Keni je podvýživených 15 miliónov obyvateľov. Pandémia koronavírusu môže spôsobiť, že hlad sa stane realitou pre ďalšie milióny ľudí, varovala Lüscherová s tým, že potreba potravinovej pomoci bude stúpať.