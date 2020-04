Radikálne rozhodnutie: Mexická vláda uzavrela pláže v letoviskách

Mexiko kvôli pandémii koronavírusu uzavrelo svoje pláže. Na príslušnom opatrení, ktoré vo štvrtok nadobudlo účinnosť v letoviskách ako Cancún či Acapulco, sa dohodlo ministerstvo zdravotníctva s vládami jednotlivých federálnych štátov.

Zavrieť budú musieť tiež hotely, uviedla vo štvrtok s odvolaním sa na vyhlásenie guvernéra štátu Baja California Sur Carlosa Mendozu agentúra DPA. Mexiko v pondelok vyhlásilo stav zdravotnej núdze, ktorý predpokladá, že až do konca apríla budú zastavené všetky zvyšnej činnosti. Zhromaždenia viac ako 50 osôb sú zakázané. Zákaz vychádzania však vyhlásený nebol a reštaurácie, obchody či letiská ostávajú otvorené.

Prezident Andrés Manuel López Obrador bol kvôli tomu kritizovaný, že neberie krízu dostatočne vážne. Úrady doteraz zaznamenali 1378 nakazených a 37 úmrtí. Mexiko je obľúbeným turistickým cieľom študentov zo susedných Spojených štátov, a to obzvlášť počas terajších jarných prázdnin. Podľa denníka The New York Times bolo iba v jednej 70členné skupine študentov z texaského Austinu, ktorá nedávno pricestovala do mexického letoviska Cabo San L