Spoveď mladého Španiela, ktorý prežil koronavírus: Najhoršie chvíle v mojom živote!

Po desiatich ťažkých dňoch na lôžku v nemocnici sa 29-ročnému Španielovi Javierovi Larovi nakoniec podarilo poraziť koronavírus, ktorý zatiaľ v celom Španielsku usmrtil vyše 10.000 ľudí.

Keď sa u Laru prejavili prvé príznaky nákazy, cítil "čistú paniku" a rozmýšľal nad tým, či vírus nepreniesol na svoju osemtýždňovú dcérku, opísal vo štvrtok svoje pocity pre tlačovú agentúru AFP. Napriek mladosti, zdravému životnému štýlu a faktu, že nemal žiadne iné zdravotné problémy, "to nebola ľahká skúsenosť", dodal.

"Predstavte si, že ste človek, ktorý má 29 rokov, venuje sa športovaniu, nefajčí a sotva chodí k lekárovi, a zrazu sa ocitnete na jednotke intenzívnej starostlivosti s kyslíkom a nikto z vašej rodiny vás nesmie navštíviť," uviedol mladý muž. "Je to poriadne šokujúca situácia," priznal.

Lara, ktorý žije v juhošpanielskom meste Sevilla, patrí k narastajúcemu počtu ľudí, ktorí sa v Španielsku vyliečili z ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom. Španielsko má po Taliansku druhý najväčší počet úmrtí na svete - koronavírus si tam vyžiadal 10.003 ľudských životov a počet potvrdených prípadov nákazy prekročil 110.000.

To, že ochorenie tak vážne postihne aj 29-ročného človeka, je neobvyklé, drvivá väčšina pacientov v nemocnici mala totiž 60 rokov a viac. Ďalší muž, ktorého vtedy prijali do tej istej nemocnice - 70-ročný americký turista - o niekoľko dní zomrel. Jeho telo ležalo v márnici vyše týždňa, kým ho repatriovali do vlasti, povedal pre agentúru AFP zamestnanec nemocnice.

Lara uviedol, že prvé príznaky začal mať 5. marca. "Začal som sa zle cítiť, nemal som veľmi chuť na jedlo, bolela ma hlava a o dva dni mi dosť vyskočila teplota," dodal. O niekoľko dní išiel do zdravotníckeho strediska v Seville, kde sídli aj jeho start-up - luxusné kempovanie. V Číne nebol, ani v Taliansku a nevedel, či bol v kontakte s človekom nakazeným koronavírusom.

"Povedali mi, že na základe nariadení ministerstva zdravotníctva ma nebudú testovať," pokračoval Lara a dodal, že podľa vtedajších slov lekárov má zrejme iné ochorenie. Nasledujúci týždeň išiel dvakrát do práce, ale doma "urobil všetky potrebné preventívne opatrenia", aby zaistil, že ničím nenakazí manželku ani maličkú dcéru: nosil ochranné rúško, jedol zvlášť a spal sám.

"Bol som v panike, že sa nakazila moja dcéra," priznal. "Keď sa u mňa začali prejavovať príznaky, povedal som si, že ju nebudem držať, približovať sa k nej ani jej meniť plienky." Keď horúčka a zimnica nemizli, mladý muž išiel 13. marca do nemocnice vo svojom rodnom meste Ronda, 130 kilometrov juhovýchodne od Sevilly.

Tentoraz mu už testy urobili a výsledky ukázali, že má "zriedkavú, ťažkú formu zápalu oboch pľúcnych lalokov a veľmi nízku imunitu". Test mal pozitívny a nemocnica ho okamžite premiestnila na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS). "Bola to najhoršia chvíľa v mojom živote, pretože vo všetkom bolo tak veľa neistoty. Kládol som si otázku - zomriem, alebo sa mi to zlepší? Aj v nemocnici mi vraveli, že nevedia, lebo je to úplne nové. Bol to šok," povedal.

Na JIS-ke mu dávali dva lieky, lopinavir a ritonavir, antivirotiká používané pri liečbe pacientov s HIV - to pripravilo vírus o schopnosť reprodukovať sa a útočiť na imunitný systém. Liečba zaúčinkovala a o 48 hodín ho odsťahovali z JIS. Dýchanie sa mu stále zlepšovalo, horúčka klesla a z nemocnice ho prepustili 23. marca.

Doma žije "normálny život", ale dáva si mimoriadny pozor na hygienu. Povedali mu totiž, že nákaza môže zostať v moči a fekáliách ďalších 14 dní. Nikto z jeho najbližších ľudí nemal žiadne príznaky ochorenia, ani manželka, dcéra či rodičia, ktorí všetci dodržiavali obdobie karantény.

Takže všetky jeho preventívne opatrenia pred odchodom do nemocnice zrejme zabrali. Hoci sa podľa svojich slov cíti dobre, odporučili mu, aby 30 až 60 dní nechodil do práce a nešportoval. "A keď príliš veľa rozprávam, trochu strácam dych, lebo človek sa nevylieči zo zápalu pľúc z večera do rána," dodal Lara, mladý muž, ktorý prežil nákazu koronavírusom.