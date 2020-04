Matka († 48) dvojičiek nemala žiadne príznaky koronavírusu: Desivé, čo sa udialo za pár dní

Sestra „zdravej“ ženy, ktorá zomrela na koronavírus, šíri jej príbeh ako odkaz pre všetkých Britov podceňujúcich opatrenia súvisiace s ochorením.

Caroline Sabuby († 48), matka dvojičiek, nemala absolútne žiadne príznaky ochorenia. Bola usmievavá zodpovedná matka, ktorá jedného dňa zostala chorá. Nikomu v jej okolí však nenapadlo, že by sa práve ona mohla nakaziť koronavírusom. Až po niekoľkých dňoch sa jej začali obyčajné príznaky chrípky zhoršovať. Dokonca až tak, že Caroline nemohla dýchať a musela byť prevezená do nemocnice v rodnom Middlesbrough, kde prudkému priebehu choroby podľahla. „Naše životy boli roztrhané na kúsky kvôli strašnej chorobe, ktorú ľudia stále neberú vážne,“ napísala na Facebook podľa Dailymail jej dvojička Sarah.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Štyri dni stačili na to, aby Caroline, zdravá žena bez príznakov ochorenia, bola oddelená od svojich detí. Kedy to začnete brať vážne?“ snaží sa apelovať na verejnosť zlomená žena. „Vždy bola milá, aj keď sa trápila, bola nesebecká a veľmi láskavá. Jediné, čo ma teší, je to, že dokázala v živote nájsť lásku a mať krásnych synčekov,“ dodala. Ďalším problémom je fakt, že celá rodina musí zostať v karanténe a preto nemôžu znášať tragickú udalosť spolu.

„Nemôžeme ju ani pochovať, nemôžeme objať jej deti, nemôžeme spomínať,“ napísala o tom, ako všetci smútia, separovaní jeden od druhého. „Ak si myslíte, že to, že ste mladí, vás ochráni, zabudnite,“ povedala. Pridala tiež poďakovanie pre personál nemocnice, ktorý bojoval o život jej sestry dlhé hodiny. „Koronavírus vám ľahko môže zmeniť život,“ uzavrela.