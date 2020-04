Sulík načrtol ďalšie opatrenia: Nájomné zatvorených obchodných prevádzok by sa malo rapídne znížiť

Nájomcom obchodných prevádzok zatvorených štátom pre pandémiu ochorenia COVID-19 by malo nájomné počas obmedzení klesnúť o 80 %.

Približne polovicu z tejto zľavy by mali znášať prenajímatelia, druhú polovicu štát. Presnejšie podmienky bude riešiť koaličná rada. Povedal to vo štvrtok po rokovaní vlády minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

"Ja už na to tlačím niekoľko dní. Je to niečo, čo potrebujeme spraviť," povedal Sulík. Podľa ministra je veľa drobných predajní, kde je práve nájomné najväčšia nákladová položka. Koalícia sa už na takomto princípe podpory drobných podnikateľov podľa ministra zhodla. "Robiť to budeme a teraz sa musíme baviť o konkrétnom nastavení," povedal Sulík.

Toto opatrenie bude podľa šéfa rezortu hospodárstva za dva marcové týždne, kedy boli prevádzky zatvorené, stáť štátny rozpočet približne 40 miliónov eur. Skutočné náklady budú možno nižšie, lebo v rýchlom odhade nebolo spresnené, koľko prevádzok je v majetku obchodníkov a koľko podnikateľov si prevádzku prenajíma od spriaznenej firmy.

Energie však podľa Sulíka štát preplácať nebude. "Potrebujeme zabezpečiť, aby nedošlo k masívnemu krachovaniu týchto prevádzok, lebo kým sa to obnoví, tak to budú roky, nie mesiace," dodal minister.