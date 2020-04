Začína sa testovanie na koronavírus v osadách: Dôležité slová infektológa

S napätím sa očakáva, čo prinesú najbližšie dni. V osadách sa oddnes spúšťa rozsiahle testovanie na zákerné ochorenie COVID-19.

Osady, kde nedodržiavajú ani základné hygienické predpisy, sú totiž podľa odborníkov potenciálnymi ohniskami nákazy. Starosta Jarovníc Florián Giňa, kde žije najväčšia rómska komunita na Slovensku, tvrdí, že osadníci sú na testy pripravení a budú spolupracovať. Pri testovaní bude pomáhať armáda, ktorá poskytne lekárov a zdravotníkov.

V prvej fáze pôjde o testovanie v 33 vytypovaných lokalitách, čiže približne 1 000 ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia. Nie je vylúčené, že neskôr sa bude testovať aj v ďalších osadách, keďže na Slovensku je až 1 044 vylúčených lokalít. Testovanie bude prebiehať od 3. do 9. apríla, aby najneskôr do 10. apríla mohli komplexne vyhodnotiť situáciu a prijať ďalšie opatrenia.

Dnes sa začne testovať v najväčšej rómskej osade na Slovensku - v Jarovniciach. Ak sa nákaza potvrdí v nejakej osade, budú prijaté epidemiologické opatrenia vrátane nariadenej karantény. Pripravuje sa aj scenár, že sa uzavrie celá komunita alebo obec. Keby bolo treba presunúť veľkú skupinu ľudí, k dispozícii je podľa ministra obrany Jaroslava Naďa aj výcvikové stredisko v Lešti, kde by mohla vzniknúť karanténna zóna, v ktorej by boli k dispozícii aj zdravotné zariadenia.

Situácia v Jarovniciach

Najväčšia rómska osada na našom území v Jarovniciach (okr. Sabinov) je taká obrovská, že spĺňa parametre mesta. Žije v nej vyše 6 000 ľudí, ktorí tam majú trvalý pobyt a ďalšie stovky bez dokumentov o trvalom pobyte. Starosta Florián Giňa však tvrdí, že majú všetko pod kontrolou. „Podľa toho, čo som sa dozvedel od Petra Poláka, ktorý úzko spolupracuje s Úradom vlády SR, testovať by sa mali tí obyvatelia, ktorí pricestovali zo zahraničia. Takých máme 38, z toho je 8 z nerómskej časti,“ hovorí starosta.

„Pracovali v Anglicku, Rakúsku, Nemecku a Česku. Sú pripravení spolupracovať. Neprihlásených nevnímam ako hrozbu. To sú najchudobnejší. Oni nemajú ani čo jesť, nie aby ešte cestovali. Máme však prehľad aj o nich.” V osade sa žije voľným spôsobom života a ľudia sa stretávajú aj vo väčších skupinkách. V dedine už majú riešenie aj pre prípad, že by bolo potrebné niekoho umiestniť do karantény. „Vypraceme jednu zo škôl a tam ich izolujeme,” prezradil svoj plán prvý muž obce.

Starosta Jarovníc Florián Giňa Otvoriť galériu Florián Giňa Zdroj: Peter Novotný

„Väčšina ľudí dodržiava nariadenia. Dostali od nás rúška aj hygienické potreby. Väčšina sa riadi odporúčaniami. Žiaľ, máme aj takých, ktorí si myslia, že sú nesmrteľní.”

Jarovnice (okr. Sabinov), • 7 100 obyvateľov, 6 250 rómska časť, + 400 - 500 bez trvalého bydliska.

V týchto osadách v mestách a obciach prebehne testovanie:

Fiľakovo, Šumiac, Bardejov, Cigeľka, Zborov, Kosihovce, Jarovnice, Krížová Ves, Snina, Spišský Štiavnik, Batizovce, Strážske, Hranovnica, Kecerovce, Nacina Ves, Krompachy, Pavlovce nad Uhom, Nálepkovo, Žehra, Ondavské Matiašovce, Dobšiná, Trebišov, Vechec, Ochtiná, Spišské Vlachy, Bystrany, Slavošovce, Jakubany, Hrabušice, Bôrka, Doľany, Smižany, Čaklov.