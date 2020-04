Poslanci rozhodli o ďalších opatreniach v časoch krízy: Zmeny vo vyplácaní dávky v nezamestnanosti

Nezamestnaní, ktorí si v čase krízovej situácie spôsobenej hrozbou šírenia koronavírusu nedokázali nájsť prácu počas šiestich mesiacov, budú dostávať dávku v nezamestnanosti jeden mesiac navyše.

Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú vo štvrtok schválil parlament a ktorou sa mení aj zákon o sociálnom poistení. Obdobie poskytovania dávky v nezamestnanosti sa tak predĺži zo šiestich na sedem mesiacov. Toto ustanovenie sa uplatní aj na ľudí, ktorým polročné obdobie poberania dávky v nezamestnanosti uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou novely zákona. V tomto roku by výdavky na dávky v nezamestnanosti mali po tomto kroku stúpnuť o 14,6 milióna eur, pričom obdobie poberania nezamestnaneckej dávky by sa malo predĺžiť približne 28-tisíc nezamestnaným. Vláda zároveň bude môcť svojim nariadením počas krízovej situácie a ešte dva mesiace po jej skončení dočasne upravovať podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, podmienky výplaty tejto dávky, dĺžku podporného obdobia, ako aj samotnú výšku dávky v nezamestnanosti. Za schválenie novely pracovného kódexu hlasovalo 136 poslancov, žiadny poslanec nebol proti a jeden zákonodárca sa zdržal hlasovania.

V samotnej novele pracovného kódexu sa v záujme udržania pracovných miest upravujú ustanovenia o organizácii pracovného času, určení čerpania dovolenky, či prekážok v práci. Rozvrhnutie pracovného času bude zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšom období, a s platnosťou najmenej na týždeň. Čerpanie dovolenky bude zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej sedem dní vopred a ak ide o čerpanie dovolenky z minulého roka, tak najmenej dva dni vopred. V súčasnosti pritom musí zamestnávateľ oznámiť zamestnancovi čerpanie dovolenky aspoň 14 dní vopred.

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu, pôjde o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. Zavádza sa pravidlo o možnosti zamestnávateľa prikázať prácu z domácnosti zamestnanca, ak ide o činnosť, u ktorej je to možné a ak práca na pracovisku nie je možná a nevyhnutná. "Rovnako sa ustanovuje právo zamestnanca na výkon práce z domácnosti, a to za podmienky, že to povaha práce umožňuje a že tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody, napríklad potreba prítomnosti časti zamestnancov na pracovisku," uviedol rezort práce a sociálnych vecí.

Zmeny nastanú aj v zákone o službách zamestnanosti. Pri príspevku na podporu udržania zamestnanosti v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a v období po ich skončení sa splnenie podmienok na jeho čerpanie bude preukazovať čestným vyhlásením. Pri realizácii projektov na podporu udržania zamestnanosti sa uplatní výnimka povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora, a to z dôvodu zrýchleného administrovania pomoci zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorých zasiahli dopady súčasnej pandemickej krízy. V zákone o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) sa umožňuje odklad povinnosti vykonať oboznamovanie zamestnancov s predpismi o BOZP napríklad pri prijatí do zamestnania alebo preložení na iné pracovisko.

Schválenou novelou zákona sa zavádzajú aj ďalšie čiastkové zmeny. Dlžníci v Sociálnej poisťovni, ktorí majú s poisťovňou dohodnuté splátkové kalendáre, nebudú pri omeškaní so splátkou platiť žiadne úroky z omeškania. Pre ľudí sa dočasne obmedzí možnosť platiť sociálne odvody v hotovosti na pobočkách Sociálnej poisťovne. Dôchodca, ktorý v súčasnosti dostáva svoju penziu poštou a nemá zriadený účet v banke, bude môcť v tomto krízovom období svoj dôchodok dostávať na bankový účet inej osoby, ktorú si sám určí. Rieši sa aj situácia približne 5-tis. mamičiek, ktoré počas koronakrízy prestanú poberať rodičovský príspevok. Mohli by nastúpiť do zamestnania a prihlásiť deti do škôlky, ale deti zostanú doma, keďže škôlky sú zavreté. Tieto mamičky preto budú dostávať ošetrovné, teda tzv. OČR na dieťa. Žiadosť o nemocenské dávky a dávku v nezamestnanosti budú môcť ľudia podať do Sociálnej poisťovne elektronicky, bez zaručeného elektronického podpisu.