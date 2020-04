Berlín sa dôkladne pripravoval už v čase, keď väčšina o koronavíruse netušila: Nemecko vedie v počte testovaných

Nádej z Nemecka? Krajina vedie v počtoch testovaných osôb.

Na základe tohto majú najmenej skresľujúce výsledky. Okrem liečenia pacientov tiež pracujú na rozličných výskumoch, ktoré by mohli pomôcť zvyšku sveta.

V Nemecku začali vyvíjať test na nový vírus, ktorý vyčíňal v Číne, dávno pred tým, než o ňom väčšina ľudí počula. V polovici januára boli laboratóriá pripravené ho začať používať. Stalo sa tak v čase, keď sa v Európe začali objavovať prvé prípady. „Bolo jasné, že ak sa sem epidémia priženie, musíme začať testovať,“ povedal Hendrik Borucki, hovorca skupiny Bioscientia Healthcare,. Práve ich pripravenosť a technické vybavenie sú jedným z dôvodov, prečo v Nemecku zomiera najmenej ľudí v porovnaní s počtom nakazených. Francúzsko má napríklad 4-krát vyšší počet úmrtí než Nemecko napriek tomu, že Francúzsko má dokonca menší počet ľudí s potvrdenou nákazou.

Rýchle a celoplošné testovanie, zdá sa, poskytlo Nemecku obrovskú výhodu. „Dôvod, prečo má Nemecko v súčasnosti tak málo úmrtí v porovnaní s počtom infikovaných, je do značnej miery možné vysvetliť tým, že robíme veľké množstvo laboratórnej diagnostiky,“ uviedol virológ Christian Drostem, vedúci tímu, ktorý vyvinul test na nový vírus v berlínskej nemocnici Charité.

Na porovnanie: Španielsko za týždeň otestovalo 100- až 200-tisíc ľudí, čo je približne 20 až 30 percent celkovej testovacej schopnosti Nemecka. Krajina taktiež disponuje väčším počtom lôžok s intenzívnou starostlivosťou. Pred vypuknutím pandémie mali na 100-tisíc obyvateľov 33,8 lôžka, pričom v Taliansku na rovnaký počet obyvateľov pripadalo iba 8,6 lôžka. Vedia teda efektívne liečiť pacientov s najvážnejším stavom.

„Sme dobre pripravení dnes, zajtra aj pozajtra,“ uviedla Uwe Janssens, vedúca združenia pre intenzívnu starostlivosť a urgentnú medicínu. Aj vďaka tomu môže Nemecko pomáhať iným. Letecky evakuoavali ťažké prípady z Talianska a Francúzska do nemocnice v Hamburgu, kde im poskytli starostlivosť. Pre Nemcov to znamená aj možnosť získať neoceniteľné poznatky o tom, ako liečiť týchto pacientov.

Výsledkom zberu dát budú rôzne štúdie, týkajúce sa šírenia vírusov. Svoju najvýraznejšie zasiahnutú oblasť Heisenberg premenili na „laboratórium“. Chcú sa zamerať na to, aký dosah má každodenný život na šírenie vírusov. Taktiež skúmajú či sú vyliečení pacienti imúnni voči opätovnému získaniu vírusu. Na základe týchto poznatkov by chceli vydávať tzv. imunitný pas, na základe ktorého by sa kľúčoví pracovníci mohli vrátiť rýchlejšie do práce.