Zostali im len oči pre plač, hovoria o katastrofe: Ovocinárom v sadoch zamrzli státisíce eur

Prežívajú apokalypsu! Na Slovensku vyčíňa nebezpečné ochorenie COVID-19 a ľudí sa pomaly zmocňuje pochmúrna nálada.

Nezlepší im ju ani fakt, že ovocné sady zlikvidovala druhá vlna nočných mrazov. Pestovatelia robili, čo mohli, ale nepomohlo to. Takmer všetko pomrzlo. Náklady na záchranu úrody sa vyšplhali do závratných výšin a pre veľa sadov to môže znamenať likvidáciu.

„Presné vyčíslenie budeme vedieť tak za týždeň, máme 150 hektárov.pokrútil hlavou náš najväčší ovocinár z Dunajskej Lužnej Jozef Vozár.

Suma, ktorú dali do záchrany, je priam závratná. „Minuli sme asi 300- až 400-tisíc eur a výsledok je taký, že možno sme zachránili štvrtinu úrody, čo je zanedbateľné. Podarilo sa to možno tam, kde máme protimrazovú závlahu. Pre ovocie je kritická teplota do -4 stupňov, no bolo až -8,“ povzdychol si Vozár.

V sadoch sa snažili zachrániť aj marhule, ktoré sú v tomto období v plnom kvete.rezignovane skonštatoval Dušan Szabó zo sadu v Dulovciach. Ich 17-hektárový sad úplne zmrzol, čo môže byť pre ovocinára likvidačné. „Problémom bol nielen mráz, ale aj arktický vzduch, jednoducho udrela zima. Či to zvládneme finančne, teraz nechcem predbiehať, ale veľmi ťažko,“ uzatvára Szabó.