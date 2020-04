Tragická nehoda pri Nitre: Reného († 25) jazda stála život 3 ľudí

Obrovská tragédia a zbytočná smrť troch ľudí!

Taká je bilancia dopravnej nehody pri Cabaji-Čápore (okr. Nitra) zo stredajšieho popoludnia. Vysoká rýchlosť Reného († 25), ktorý sa rútil z návštevy od priateľky, zobrala najskôr život dvom mužom v oprotiidúcom aute a po pár hodinách aj jemu.

Kam sa tak rútil? To je otázka, na ktorú už René neodpovie. V stredu popoludní išiel od svojej priateľky z Cabaja-Čápora do rodnej Nitry.V nej sa vracali z práce Jaroslav († 52) zo Šale a Zsolt († 45) z Kráľovej nad Váhom. Silný náraz nemala dvojica šancu prežiť. Reného tachometer sa zastavil na hodnote 150 km/h!O niekoľko hodín aj on napriek snahe záchranárov naposledy vydýchol v nitrianskej nemocnici. Blízki a priatelia troch mužov sa utápajú v slzách. „Bol to najdôležitejší muž v mojom živote a navždy bude,“ dostala zo seba s plačom Jaroslavova dcéra Lucia.

Na sociálnej sieti vyznala lásku k Renému priateľka Janka: „Ak to malo byť to posledné pekné, čo som zažila, tak môžem na svojom konci povedať, že to bol krásny život!“ Prípadom sa zaoberá aj polícia. „Prípad vyšetrujeme ako prečin usmrtenia,“ uviedla Renáta Čuháková, policajná hovorkyňa v Nitre.