Eva Krížiková († 85): Posledný rozhovor pred smrťou! Čo jej vzalo chuť do života

Táto strata ju ťažila do konca života! Legendárna herečka Eva Krížiková († 85) naposledy vydýchla v utorok v nemocnici v Malackách.

Jej odchod z tohto sveta bol taký, aký by si priali mnohí - uznávaná umelkyňa zomrela v spánku. Krížiková žila už niekoľko rokov v ústraní, skoncovala s herectvom a jeseň života strávila v luxusnom centre pre seniorov v Malackách. V jednom z posledných rozhovorov otvorene porozprávala o trápení kvôli strate jej životnej lásky Františka Zvaríka († 87). Jej spoveď je plná bolesti a silných emócií...

Krížiková našla šťastie po boku uznávaného umelca Františka Zvaríka. Zaľúbenci si povedali áno v roku 1961. Z ich lásky sa narodila dcéra Barbora, no herec mal z predošlého vzťahu syna Jána. Pre usmievavú herečku bol jej šarmantný manžel bezpochyby životnou láskou. V pokročilom veku mal však Zvarík zdravotné problémy a v roku 2008 navždy odišiel do umeleckého neba. Od toho momentu vždy pozitívne naladená Krížiková akosi strácala chuť do života.

Nastalo obdobie, keď by ste na jej tvári roztopašný úsmev hľadali márne. Žila vo svojej vile pod bratislavským Slavínom a stránila sa spoločnosti, ako aj kolegov. Keď sa po dlhšom čase objavila na krste knihy o Rači ešte v roku 2014, zrejme urobila výnimku a poskytla Novému Času Nedeľa rozhovor. V spomienkach na smrť manžela však bolo cítiť aj po rokoch veľký žiaľ. „Zrútila som sa a bola som na tom zle psychicky aj fyzicky,“ priznala vtedy otvorene Krížiková.

Herecká legenda si uvedomovala, že takto ďalej nemôže existovať. „Bolo mi jasné, že keď budem pokračovať v depresiách, zničím sa a čo budem mať zo života?“ pýtala sa Krížiková, ktorá tieto problémy začala postupne riešiť. „Jeden odborník mi povedal, že nepotrebujem lekársku pomoc, ale musím si pomôcť sama.“ A prišlo aj odporúčanie: „Dlho sme sa s doktorom zhovárali... Naliehala som, keď je taký múdry, nech mi poradí ako? On, že fyzickou prácou.“

Herečka si zobrala lekárove rady k srdcu. „Absolútne som zmenila svoj životný štýl. Fyzická námaha a riskantné činnosti, ako je vymieňanie záclon, moje myslenie úplne presmerovali. Začala som robiť všetko – od záhrady, zariaďovania domácnosti, po vybavovanie na úradoch... A zrazu to bolo preč! Depresia je len úzkosť a ináč pomenovaný strach,“ prezradila herečka.

Stále jej chýbal

Tento rozhovor s Krížikovou sa odohral v roku 2014, čo bolo šesť rokov od smrti jej manžela. Umelkyňa však stále pociťovala veľké prázdno, jej životná láska jej chýbala. „Nedá sa s tým zmieriť. Dívam sa na život reálne – bol už chorý, dlho sa držal...“ povedala vtedy herečka a tým ukončila debatu o nebohom mužovi života. Od utorka, keď herečka zomrela, je už spoločne s manželom v umeleckom nebi. Jej obrovský talent, nespočetné množstvo skvelých postáv, povestný humor či nezabudnuteľný smiech tu však navždy po nej zostanú...