Erik Vlček je pooperácii kolena: Ešteže tú olympiádu odložili

Obrovská smola! Najúspešnejší slovenský rýchlostný kanoista histórie Erik Vlček (38) je po operácii kolena.

Namiesto radosti zo zvítania sa s rodinou leží v nemocnici v Dunajskej Strede, keďže sa pri „obyčajnom“ nohejbale nešťastne zranil. Stalo sa to v predposledný deň karantény, ktorú naši kanoisti strávili po predčasne ukončenom sústredení v kalifornskom Newport Beach v rodnej lodenici.

Erik Vlček podľa jeho slov len povyskočil a po dopade bolo jasné, že koleno ho už poslúchať nebude. Podľa informácií od operujúceho lekára mal roztrhnuté všetky väzy a poškodenú kosť, ktorá spája stehennú a holennú časť.

„Keby olympiádu neodložili, bola by to megašportová tragédia perfektného chalana. Takto vieme, že máme rok na to, aby sa zotavil a dostal do formy, ktorou už niekoľko rokov ťahá o generáciu mladších parťákov v lodi. Ešte deň bude v nemocnici v Dunajskej Strede a potom nás čaká dlhá liečba a ešte dlhšia rehabilitácia,“ dodal tréner. Likér priznal, že si bez Erika slovenskú olympijskú káštvorku nevie predstaviť. Ešte raz zopakoval, ze on i ostatní chalani sú radi, že Tokio odložili, veď pre Vlčeka to budú šieste hry v rade.