Tréner Magoni o zmluve s Vlhovou: Toto je náš cieľ!

Je nadšený. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (24) minulý týždeň potvrdila, že bude pokračovať v spolupráci s Liviom Magonim. Uznávaný taliansky tréner sa teší na najbližšie dva roky a verí, že Peti a celému tímu prinesú množstvo úspechov.

Kontrakt vyprší do konca ZOH 2022 v Pekingu. Hoci Magoni prežíva vzhľadom na koronavírusovú katastrofu vo svojej krajine smutné chvíle, predĺženie zmluvy berie ako novú výzvu. „Aj keď nie je najlepší čas pre našu krajinu, región a celú moju provinciu a sú dôležitejšie problémy, tak prišiel deň, keď môžem potvrdiť svoju budúcnosť,“ povedal Magoni.

O služby slávneho kouča bol veľký záujem. „Mal som dve veľmi lákavé ponuky od športovcov, ktorí sú v najlepšej päťke na svete, no čakal som, kým sa tím Vlhová pokúsi splniť moje požiadavky. Je to prvýkrát, čo som podpísal dvojročnú zmluvu, ale zdalo sa mi to ako správne rozhodnutie, keďže hlavné ciele by mali byť zimná olympiáda v Číne, MS v Taliansku a Svetový pohár. Tím zostane rovnaký.“