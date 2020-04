Fico: Novelu Zákonníka práce podporíme, čo bolo zlé, sa odstránilo

Poslanci opozičného Smeru-SD podporia novelu Zákonníka práce, lebo v nej nie je nič, čo by stranu "vyrušovalo".

Vyhlásil to vo štvrtok pred hlasovaním poslanec Robert Fico (Smer-SD). Je však presvedčený, že vláda Igora Matoviča (OĽaNO) nevie, čo má počas tejto mimoriadnej situácie robiť.

Strana Smer-SD podľa Fica nemá problém v parlamente podporiť návrhy, ktoré považuje za prospešné. Výhrady, ktoré mali k novele Zákonníka práce, sa podľa Fica po ich upozorneniach odstránili, rovnako si minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) konečne našiel čas na rokovania s odborármi. "Nebude tam nič také, čo by nás vyrušovalo. To, čo chceli zle urobiť, strana Smer-SD zastavila," vyhlásil vo štvrtok Fico.

Poslanci boli napríklad proti tomu, aby zamestnávateľ počas mimoriadneho stavu mohol nariadiť zamestnancovi odpracovanie času, za ktorý mu patrila náhrada mzdy, ak bola výroba zastavená. Odpracovanie malo byť až v rozsahu 400 hodín, po rokovaní výborov sa však toto ustanovenie zo zákona má vypustiť. "Nemôžeme rešpektovať odpracovanie 400 hodín, zrazu zisťujeme, že to nebude iba jeden mesiac navyše, pokiaľ ide o podporu v nezamestnanosti, ale že to bude na celú dĺžku trvania obdobia, ktoré je pre Slovensko mimoriadne negatívne," uviedol Fico. Ocenil, že sa predĺži obdobie poberania dávky v nezamestnanosti.

Tiež doplnil, že minister práce "dokonca pracuje na návrhu Smeru-SD, aby sa predĺžilo obdobie poberania rodičovského príspevku". "Ženy, ktorým končí poberanie rodičovského príspevku, sa nemajú kam vrátiť. My to vítame a ak tieto naše podmienky budú prijaté, my za novelu Zákonníka práce zahlasujeme. Je len opäť 'acylpyrínom', nebude tam nič také, čo by nás vyrušovalo. Tento Zákonník práce tiež potvrdzuje, že nevedia s čím majú prísť," adresoval na účet vládnej koalície Fico. Parlament už novelu Zákonníka práce prerokoval v druhom čítaní, má už len rozhodnúť o jej schválení.

Návrh na ústavný súd

Smer-SD sa obráti na Ústavný súd (ÚS) SR pre legislatívu, ktorá umožní sprístupňovanie dát od operátorov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Fico priblížil, že 30 poslancov Smeru-SD v piatok (3. 4.) podpíše návrh na začatie konania pred ÚS SR. Žiadať budú aj pozastavenie účinnosti tohto zákona. "Žiadame, aby Ústavný súd vyslovil nesúlad niektorých ustanovení telekomunikačného zákona a zákona o Súdnej rade, ktoré boli prijaté pred niekoľkými dňami. Považujeme tieto veci za absolútne protiústavné. Žiadame rovnako o pozastavenie účinnosti zákona a veríme, že nám Ústavný súd vyjde v ústrety," povedal Fico na štvrtkovom tlačovom brífingu. Pripomenul, že na základe údajov, ktoré môže zbierať ÚVZ, si vie o každom vytvoriť profil. Šéf Smeru-SD to označil za zásah do súkromia, čo považuje strana za neprijateľné.