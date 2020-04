1. slovenská Nestville Whisky darovala 28-tisíc litrov dezinfekčného prostriedku BURBEGEL PLUS

Spoločnosť BGV, s.r.o. – Nestville Distillery, výrobca 1. slovenskej whisky Nestville Whisky, počas ostatných marcových dní darovala všetkým obyvateľom obce Hniezdne, v ktorej sídli, a taktiež obyvateľom obcí sídliacich s katastrom obce Hniezdne BURBEGEL PLUS – dezinfekčný prostriedok.

V tejto nepriaznivej situácii tak rozdala 28-tisíc litrov BURBEGEL PLUS – dezinfekčného prostriedku pre obyvateľov obcí Kamienka, Forbasy, Lacková, Lomnička, Kolačkov, Nová Ľubovňa, Jarabina a mestu Stará Ľubovňa.

Pozitívne ohlasy na toto úžasné gesto prišli nielen od primátora mesta Stará Ľubovňa a starostov obcí, ale aj od ich samotných obyvateľov, ktorí sa poďakovali prostredníctvom sociálnych sieti.

„Ďakujem za aktivitu všetkých ľudí, ktorí sa rozhodli v týchto chvíľach pomáhať, rovnako ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na výrobe a vývoji tohto produktu, ďakujem distribútorom Dr. MAX, COOP JEDNOTA, CBA, LIDL, 1.DAY, KAUFLAND a ostatným, že aj vďaka nim môže mať tento BURBEGEL Plus – dezinfekčný prostriedok každá domácnosť na Slovensku. A aj keď to nie je v tejto situácií jednoduché, verím, že čo najskôr sa stane svet takým, ako si ho pamätáme a podanie rúk, objatie či zvítanie bozkom sa opäť vrátia do našich životov!“ dodal majiteľ spoločnosti BGV, s.r.o. – Nestville Distillery Ing. Ladislav Gurega.

CHRÁŇME SEBA A NAŠICH BLÍZKYCH!

#smevtomspolu

