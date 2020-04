Počas pandémie zomreli vo francúzskych domovoch dôchodcov stovky ľudí: Prevádzkovatelia bijú na poplach

Najmenej 570 ľudí už zomrelo v domovoch s opatrovateľskou starostlivosťou v regióne Grand Est na východe Francúzka odvtedy, ako vypukla pandémia koronavírusu.

S odvolaním sa na vyhlásenie miestnych zdravotníkov o tom v stredu informovala agentúra Reuters. Francúzsko je momentálne v počte obetí ochorenia COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, celkovo štvrtou najviac zasiahnutou krajinou na svete. Aktuálne tam evidujú už vyše 4000 úmrtí.

Agentúra Reuters však upozorňuje, že ide u úmrtia zaznamenané v nemocniciach. V uplynulom čase však vzrástol aj počet úmrtí v domovoch s opatrovateľskou starostlivosťou, tie však miestne úrady vzhľadom na vek a zdravotný stav mnohých zo zosnulých nechcú dávať do priamej spojitosti s koronavírusom.

"K 31. marcu bolo ochorením COVID-19 postihnutých 411 z celkovo 620 opatrovateľských domovov v regióne," oznámil vo vyhlásení úrad verejného zdravia pre región Grand Est. "Celkovo (tam) zomrelo 570 ľudí," dodal.

Viaceré francúzske regióny zhromažďovali v poslednom čase obdobné údaje zo svojich domovov s opatrovateľskou starostlivosťou, pričom celoštátnu bilancia tohto druhu by mali francúzske úrady oznámiť ešte vo štvrtok.

V takýchto domovoch pre seniorov žije vo Francúzku takmer milión ľudí, uvádza Reuters. Agentúra ďalej pripomína, že predstavitelia týchto zariadení ešte v marci varovali, že ak sa situáciu nepodarí dostať pod kontrolu, mohlo by v ich domovoch zomrieť aj 100 000 ľudí.

Ak to bude potrebné, Francúzsko strategické firmy znárodní

Ak to bude potrebné, Francúzsko znárodní strategické firmy, aby ich ochránilo pred negatívnymi dôsledkami pandémie nového koronavírusu. Povedal to vo štvrtok francúzsky minister hospodárstva Bruno Le Maire. Ako dodal, prezidentovi Emmanuelovi Macronovi už poslal zoznam "strategických podnikov, ktoré by súčasná situácia na trhu mohla ohroziť".

Francúzska vláda zaviedla prísne opatrenia na obmedzenie šírenia nového koronavírusu 17. marca. Podľa informácií štatistického úradu z minulého týždňa ekonomická aktivita klesla približne o 35 %.