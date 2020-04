Potravinári varujú: Prípadný blackout sa nemôže týkať výroby potravín, hrozil by kolaps reťazca

Potravinárska komora Slovenska (PKS) je znepokojená vyhláseniami premiéra Igora Matoviča ohľadom myšlienky tzv. blackoutu, to znamená úplnej izolácie SR na určité obdobie.

Pri preskúmavaní zavedenia uvedeného návrhu do praxe je podľa PKS v každom prípade potrebné zachovať potravinársku výrobu a voľný pohyb potravín v rámci EÚ. "SR nie je potravinovo sebestačná krajina a sme závislí od dovozu potravín zo zahraničia. Rovnako nie sme sebestační v určitých kľúčových surovinách pre potravinársku výrobu a preto úplné zatvorenie hraníc by mohlo znamenať, že by nemohli vyrábať kľúčové potravinárske odvetvia, pričom pri niektorých surovinách nie je možné z kapacitného hľadiska predzásobenie," konštatovala to vo štvrtok riaditeľka PKS Jana Venhartová.

PKS zároveň pripomína, že na Slovensku fungujú aj veľké potravinárske podniky, ktoré produkciou zásobujú ostatné krajiny a prípadné zastavenie výroby by mohlo znamenať presun tejto výroby do iných krajín. „Mnohé z veľkých potravinárskych podnikov v SR nepatria medzi subjekty hospodárskej mobilizácie, avšak presun výroby do zahraničia by mal na slovenský potravinársky priemysel a poľnohospodárstvo devastačné účinky, nakoľko mnohé suroviny odoberajú práve od slovenských poľnohospodárov. Z pohľadu dlhodobejších dôsledkov tohto kroku by prišlo k ďalšiemu poklesu slovenských potravín na pultoch obchodov a zvýšenému dovozu potravín, pretože výroba by sa už nemusela na Slovensko vrátiť,“ upozornil prezident PKS Daniel Poturnay.

PKS tiež pripomína, že na zachovanie plynulého zásobovania a voľného pohybu potravín vyzvala v upozorneniach nielen Európska komisia, ale aj vrcholní predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie, Svetovej obchodnej organizácie a Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo vo svojom spoločnom vyhlásení zo dňa 31. marca 2020.

Potravinárska komora Slovenska preto vo štvrtok listom požiadala ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského, aby z ďalšej diskusie vlády ohľadom tohto scenára bola v každom prípade vyňatá potravinárska výroba a voľný pohyb potravín v rámci krajín Európskej únie, a aby boli ďalšie kroky starostlivo prediskutované so všetkými zástupcami potravinárskeho dodávateľsko-odberateľského reťazca za účelom zachovania plynulého zásobovania obyvateľov potravinami.

„Ohlásenie blackoutu a možného zásobovania obyvateľov potravinami za spolupráce armády by mohlo vyvolať nekontrolovateľné nákupy potravín, vykupovanie zásob, čo by mohlo vyústiť do celkového skolabovania dodávateľsko-odberateľského reťazca s potravinami. Preto je potrebné všetky kroky dôkladne zvážiť a najmä v rámci akéhokoľvek scenára zachovať potravinársku výrobu a voľný pohyb potravín v rámci Európskej únie,“ dodal Daniel Poturnay.

Komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Táto dobrovoľná organizácia združuje 48 členov, z ktorých 8 sú kolektívni členovia. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky jej aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.