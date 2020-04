Programové vyhlásenie vlády zavádza nové pravidlá: Zmeny pri voľbe generálneho prokurátora

V programovom vyhlásení vlády je rozšírený okruh subjektov, ktoré môžu navrhovať kandidáta na generálneho prokurátora, ako aj verejné vypočutie kandidátov.

Po prerušenom rokovaní vlády SR to vo štvrtok uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

"Čo sa týka rozšíreného výberu a vypočutia, tak to bola jedna z dohôd, ktorá bola aj pri okrúhlom stole v justícii s koaličnými partnermi. Toto určite v tejto časti programového vyhlásenia je," uviedla ministerka. Kolíková zároveň spresnila, že kapitola spravodlivosti už bola odoslaná koaličným partnerom na pripomienkovanie, avšak nevidí dôvod, aby nebola pri otázkach voľby generálneho prokurátora zhoda.

Otázkou zostáva, či sa legislatívne zmeny stihnú do skončenia funkčného obdobia generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Tomu sa končí funkčné obdobie v júli a Kolíková pripomína, že na riadny legislatívny proces treba tri mesiace. Zároveň však ministerka upozorňuje na zákon o prokuratúre, ktorý stanovuje, že sa môže funkčné obdobie generálneho prokurátora predĺžiť, a to až do momentu, kým nezloží sľub nový generálny prokurátor. "To je jedna z ciest, ak si povieme, že je dôležité dostáť tomu riadnemu legislatívnemu procesu so všetkým a následne robiť voľbu nového generálneho prokurátora," vysvetľuje Kolíková. "Chceme to urobiť tak, aby bol aj korektný legislatívny proces a aby sme mali aj novú voľbu podľa nových pravidiel," uzavrela.

Ako kandidát na generálneho prokurátora sa už mesiace skloňuje prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta, ktorý dozoruje prípad falšovania televíznych zmeniek. Ten pre portál Aktuality.sk v stredu uviedol, že žiadnu konkrétnu ponuku po voľbách zatiaľ nedostal. Nevylúčil však, že by ponuku na kandidatúru odmietol.