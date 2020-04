Jamajčana zosadila z trónu blondínka: Bolt už nie je najrýchlejší na svete!

Zatiaľ nereagoval. Bezpochyby preto, lebo Jamajčan Usain Bolt (33) je ešte stále v šoku z toho, čo sa dozvedel. Že už nie je najrýchlejším človekom na svete!

Keď to predýcha, určite sa ozve! A čože ho to šokovalo? Jeden krátky, jemne povedané čudný post, ktorý na svojom instagramovom profile zverejnila americká speváčka Britney Spears (38). Svetoznáma umelkyňa tam o sebe tvrdí, že zabehla 100 metrov za 5,97 sekundy.

Tento čas uzemnil aj tých, ktorí nepatria medzi atletických špecialistov! Platný svetový rekord už spomínaného Jamajčana zo 16. augusta 2009 má hodnotu 9,58 s...

„Zabehla som svoju prvú „päťku“! Musíte zabrať na začiatku, predok, musíte prekonať strach z toho, to je kľúč. Keď som to dokázala, tých päť bolo hotových! Zvyčajne to robím za šesť alebo sedem, môj prvý pokus bol za deväť, ale teraz som urobila toto! Stometrový cval,“ napísala chýrna megastar, ktorá medzičas už tento svoj rekord vymazala...