Ďalšia pýcha našej krajiny vo významnej nominácii: Stane sa súčasťou kultúrneho dedičstva UNESCO?

Sokoliarstvo by sa mohlo stať súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Agentúru o tom informovala vedúca oddelenia dokumentačného a informačného Centra pre tradičnú ľudovú kultúru Stanislava Tichá.

Rozhodne o tom zasadnutie UNESCO 16. decembra 2021. Slovensko sa tak stalo súčasťou 24-členného zoskupenia krajín, ktoré o zapísanie sokoliarstva do zoznamu požiadali. Šesť štátov, medzi ktorými je aj Slovensko, urobilo v pondelok 30. marca prvý krok k rozšíreniu medzinárodnej nominácie s názvom Sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva v UNESCO v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Sekretariát v Paríži v súvislosti s mimoriadnou situáciou akceptoval podpisy spoločnej nominácie sj v elektronickom formáte.

Za Slovensko nomináciu podpísal veľvyslanec a stály delegát pri UNESCO Igor Grexa. „Za vypracovaním nominácie za Slovenskú republiku stojí tím zložený z pracovníkov a pracovníčok Centra pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u, Ministerstva kultúry SR a v neposlednom rade komunita sokoliarov a sokoliarok zo Slovenskej republiky,“ napísala Tichá.

V prípade úspešného zápisu bude medzinárodná nominácia doterajších 18 krajín z celého sveta, ku ktorej sa pridáva Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kirgizsko, Poľsko i Slovensko, predstavovať najväčšiu nomináciu v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Nominácia podľa Tichej zdôrazňuje spoločné dedičstvo spájajúce spoločenstvá a štáty na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. „Poukazuje na to, že UNESCO Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva z roku 2003 podporuje spoločnú ochranu prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva presahujúcich jazykové a štátne hranice, čím podporuje dialóg a porozumenie,“ uviedla s tým, že zápis do Reprezentatívneho zoznamu UNESCO posilní spoluprácu všetkých zainteresovaných strán zapojených do ochrany sokoliarstva.

Medzivládny výbor Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO bude o zapísaní či nezapísaní prvku Sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva rozhodovať na svojom 16. zasadnutí v decembri 2021.