Štátny tajomník Martin Klus: Na repatriáciu čaká 3100 ľudí

Na pokračovanie repatriácie občanov SR zo zahraničia je potrebné zvýšiť voľné ubytovacie kapacity, kam možno navrátilcov umiestniť do povinnej karantény.

Pred štvrtkovým rokovaním vlády to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Martin Klus. "Veríme, že nielen na úrovni samosprávnych krajov, ale aj v rámci kapacít ministerstva vnútra a obrany bude možné nájsť voľné miesta," povedal Klus. Na repatriáciu čaká podľa jeho slov ešte približne 3100 ľudí. "Dokážeme ich repatriovať počas dvoch týždňov, potrebujeme však voľné miesta v karanténnych centrách," dodal. Najbližší let pre repatriantov by sa mal uskutočniť v piatok (3. 4.) do nórskeho Osla.

Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) v tejto súvislosti uviedol, že v piatich zariadeniach rezortu poskytujú v súčasnosti ubytovanie pre približne 600 repatriantov. "Tí priebežne prichádzajú a odchádzajú, tí, ktorí prejdú testmi s negatívnym výsledkom, odchádzajú, na ich miesta po povinnej dezinfekcii priestorov prichádzajú ďalší," skonštatoval.

Priznal zároveň i to, že v zariadeniach museli riešiť nejeden prípad konfliktného správania zo strany ubytovaných, vyzval ich na väčšiu trpezlivosť. "Aby sa neopakovali prípady z minulého týždňa, že ničili majetok zariadení, vyhadzovali matrace von oknom, neslušne sa správali k ľuďom, ktorí sa im snažia pomôcť," upozornil minister.