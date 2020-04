Zostali sme doma! To nie je len konštatovanie súčasných dní, no aj názov novej zábavnej relácie televízie JOJ, ktorou vás budú každý pondelok večer sprevádzať Vlado Voštinár a Lukáš Frlajs. Spolu s nimi okrem mnohých rád a tipov ako zvládnuť karanténu nazrieme aj do domácností mnohých známych tvárí. A verte, je sa na čo tešiť!