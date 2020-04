Czemezovi kolegovia sa môžu vrátiť domov, testy na koronavírus boli negatívne

Zvyšným členom slovenskej boxerskej výpravy z európskej olympijskej kvalifikácie vyšli výsledky testov na nový koronavírus negatívne.

Po dvojtýždňovej povinnej karanténe od návratu z Londýna sa môžu vrátiť do svojich domovov. Prvý slovenský športovec s koronavírusom Andrej Csemez a s ním Viliam Tankó a Tomáš Kovács musia zostať v izolácii ešte štrnásť dní a potom absolvujú kontrolné testy.

Vo výprave figurovali aj reprezentanti Jessica Triebeľová, Michal Takács, Matúš Strnisko, Dávid Michálek a tréneri Pavol Hlavačka a Peter Triebeľ. "Už máme výsledky, všetky sú negatívne, to znamená, že sme ukončili štrnásťdňovú karanténu od návratu na Slovensko a takisto od posledného kontaktu s Andrejom Csemezom. Akurát sa všetci vraciame domov," informoval v stredu TASR reprezentačný kouč Hlavačka.

Trojica Cszemez, Tankó a Kovács, ktorý je ich tréner v KO Box Clube Galanta a zároveň prezident Slovenskej boxerskej federácie (SBF), zostáva pohromade v Akadémii Tomiho Kida v Matúškove pri Galante: "Aj keď bol pozitívny iba Andrej, keďže sú spolu všetci traja v akadémii, musia zostať všetci traja v karanténe, kým nebudú mať kontrolné testy s negatívnym výsledkom." Bojuje v prvej línii: Kedysi hviezdil v UFC, teraz zachraňuje životy V britskej metropole sa v čase rapídneho šírenia ochorenia COVID-19 súťažilo len tri dni (14. až 16. marca) a na záver bez divákov, ale zišlo sa tam takmer 350 bojovníkov z viac ako 40 krajín. Pozitívne prípady hlásili po návrate traja Turci i traja Chorváti, pri oboch reprezentáciách išlo o dvoch pästiarov a jedného trénera. "Myslím si, že nebol v kontakte s Chorvátmi ani Turkmi, neviem o tom. Samozrejme, mohlo sa stať, že sme prechádzali okolo seba alebo sme boli v blízkosti v tréningových priestoroch, alebo pri rozcvičovaní sa na zápas. Všetko boli malé priestory, kde sa pohybovalo veľa ľudí. Mohlo prísť k nejakému kontaktu, ale úplne presne si to nepamätáme."

Koronavírus u Csemeza odhalil test pred koncom povinnej izolácie. "Nemal ani nemá vážne príznaky, až postupne v karanténe začal pociťovať stratu čuchu a chuti. Momentálne je aj toto v poriadku, už cíti chute aj čuch, má sa dobre podľa mojich informácií. Nemá ťažší priebeh, akurát musia čakať na kontrolné testy," povedal Hlavačka, ktorý absolvoval karanténu v Nitre: "Bol som v ubytovacích priestoroch, ktoré máme v klube. Bol som mimo rodiny, aby som ju neohrozil, mám dve malé deti. Rozhodol som sa, že budem v karanténe sám. Zvládal som to dobre, keďže som mal možnosť si zatrénovať, aspoň mi ubiehal čas. Samozrejme, že sa teraz teším, v podstate po troch týždňoch, k mojej rodine."

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) stanovil tento týždeň nový termín OH v Tokiu na 23. júla a 8. augusta 2021. Záštitu má aj nad kvalifikáciou boxerov, o jej osude však zatiaľ nerozhodol. Csemez teraz prekonáva iného protivníka, no stále je v hre o účasť pod piatimi kruhmi. Ak zostane v platnosti vyžrebovanie z Londýna,V jeho divízii je k dispozícii šesť miesteniek rovnako ako v ľahkej váhe žien (do 60 kg), kde sa Triebeľová mala v osemfinále stretnúť s Taliankou Rebeccou Nicoliovou:

"Bude to veľmi komplikované, vôbec nevieme, kedy sa táto situácia skončí, kedy budú povolené tréningy. Nemôžeme trénovať v skupinách, každý môže len doma individuálne a dobre vieme, že s úplne vrcholovým tréningom to nemá nič spoločné. Môžu sa udržiavať základnými cvičeniami v domácnosti, prípadne ísť von behať, to je naozaj len základné udržiavanie. S vrcholovým tréningom boxu sa to porovnávať nedá. Čakáme na vývoj situácie, takisto na termíny, kedy by mala pokračovať kvalifikácia. Všetko je otázne, ako u mnohých iných športovcov sa žije zo dňa na deň a čaká sa na informácie. Nič konkrétne momentálne nevieme."