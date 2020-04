Tieto deti bavia internet: Pred 3 rokmi vtrhli ockovi do videa, teraz... Toto nemá chybu!

Svet žije v ťažkých časoch, kedy je každý jeden úsmevný moment vítaný. Tentokrát sa oň postarali dve nezbedné deti, ktoré sa stali hitom internetu.

Ako uvádza portál LADbible, Robert Kelly robil videorozhovor pre BBC priamo zo svojej pracovne. Počas pandémie koronavírusu sme mnohí odkázaní na prácu z domu a práve na to sa ho pýtal moderátor zo štúdia. Robert sa netajil tým, že táto úloha je naozaj „ťažká“.

Do rozhovoru sa zapojila aj Robertova manželka Jung-a Kim. Ako sa však zdá, ich deti odpovede poriadne unudili, a tak sa rozhodli, že zoberú všetko do vlastných rúk. Súrodenci začali strkať do otca, dotýkať sa jeho tváre, ťahať ho za ruku a dokonca sa zamerali aj na mikrofón.

omg our favourite family have returned to bbc world news pic.twitter.com/lP7vIqD37V — Scott Bryan (@scottygb) March 26, 2020

Napriek tomu, že manželia sa snažia udržať ich ratolesti na uzde, v jednom okamihu si malý chlapec jednoducho povie: „Mám toho už dosť!“ Zoskočil z maminho lona a odišiel si po videohru. Každopádne, musíme uznať, že udržať pod kontrolou dve takto živé deti, musí byť naozaj ťažká úloha.

Reakcie ľudí na seba nenechali dlho čakať. „Hahaha. Toto video je jedna z najroztomilejších vecí na internete,“ poznamenal jeden ich fanúšik a doplnil ho ďalší: „Toto je typ radosti, ktorú sme všetci tak veľmi potrebovali.“ „Deti sú úžasné,“ nešetrila chválou ďalšia ich fanúšička na Twitteri.

Toto však nebola premiéra roztomilej rodiny. Podobná situácia sa im stala aj pred 3 rokmi, keď otec Robert rovnako robil živý rozhovor priamo z pracovne. Do miestnosti mu vtrhla natešená dcérka, ktorú ochotne nasledoval jej mladší brat. Situáciu sa snažila zachrániť vystresovaná mama Jung-a Kim, avšak s nie veľkým úspechom. Úsmevná situácia obletela internet a mladá rodinka sa okamžite stala známou po celom svete. Pripomeňme si úspešný debut rodinky vo svete virálnych videí: