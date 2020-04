Prvé pokroky u Riška po podaní dvojmiliónového lieku: Dojemné vyznanie mamičky

Podarilo sa! Malý Riško Bálint má už za sebou podanie ultradrahej Zolgensmy.

Pomoc chlapčekovi, ktorý je spomedzi štyroch bojovníkov so spinálnou muskulárnou atrofiou najstarší, rozbehla vlnu solidarity po celom Slovensku a vďaka množstvu dobrých ľudí - medzi inými aj známych tvárí a športovcov - chlapček vytúžený liek dostal 24. marca. A už teraz vidieť jeho prvé pokroky. Rodičia rozkošného chlapčeka sú dojatí. Po podaní dvojmiliónového lieku v Maďarsku totiž vidia to, čo doteraz u svojho milovaného synčeka nikdy nevideli.

„Riško svoje nôžky nezdvihol od svojich štyroch mesiacov. Ten pocit, keď si uvedomujeme, že tie, pre mnohých obyčajné veci, sú pre nás zázrak, je úžasný. Lebo zázraky sa dejú a my tomu veríme. Sme ešte len na začiatku našej cesty, ale už teraz vieme, že aj keď to nebude ľahké, nikdy to nevzdáme a spolu s Riškom budeme bojovať ako o život,“ vyznala sa statočná mama, ktorá je spolu s Riškovým otcom stále v Budapešti. Chlapček totiž musí podstupovať kontrolné vyšetrenia, ktoré budú trvať tri mesiace.