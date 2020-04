Chorému Alexovi (20 mes.) sa čas na podanie najdrahšieho lieku kráti: Chýba nám ešte milión!

Čakajú na zázrak! Ťažký boj teraz prežíva rodina malého usmiateho Alexa Brdárskeho (20 mes.), ktorý nutne potrebuje liečbu za 2,2 milióna eur.

Krásny chlapček trpí najťažšou formou spinálnej svalovej atrofie SMA1 a zachrániť mu život pomôže jedna vec – ultradrahý liek Zolgensma. Rodina však stále nemá požadovanú sumu na účte. Chýba im ešte celý milión. Čas na podanie lieku sa nemilosrdne kráti, pretože Alex už v júli oslávi dva roky.

Alexovi rodičia robia aj nemožné, len aby zachránili svojho milovaného synčeka. „V pondelok sme odoslali žiadosť o uhradeni lieku do poisťovne. Uvidíme, čo nám odpíšu. Alex už podstúpil potrebné vyšetrenia a je vhodným príjemcom Zolgensmy - najdrahšieho lieku na svete. Potvrdili nám už, že liek mu môžu podať. Problém však je, že nemáme dostatok financií,“ zúfa si statočná mamička chlapčeka Monika. Alexovi do cieľovej sumy chýba ešte milión. Rodina je teraz odkázaná na ľudí, ktorých prosí o pomoc. Tá sa im, žiaľ, vplyvom aktuálnej situácie v krajine spomalila. Čas do podania lieku však chlapčekovi neúprosne uteká.

Výnimka cez veľvyslanectvo

„Viem, aká je momentálna situácia, a je mi jasné, že je to ťažké. No verím, že to všetko spolu s ľuďmi zvládneme a podarí sa nám môjmu synčekovi zachrániť život,“ vyznáva sa mladá žena. Tá už aj vie, ako by sa teraz, keď sú zatvorené hranice, dostali do budapeštianskej nemocnice. „Na to je výnimka, ktorú by sme vybavili takmer okamžite cez maďarské i slovenské veľvyslanectvo,“ vysvetľuje. Momentálne je na ťahu poisťovňa, ktorá už má podľa rodiny žiadosť k dispozícii. „Môžeme potvrdiť, že žiadosť sme dostali a momentálne ju posudzujeme,“ povedal pre Nový Čas hovorca poisťovne Dôvera Matej Štepiansky.