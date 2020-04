Šéf Železiarní Podbrezová Soták si nedával servítku pred ústa: Toto je najväčšia kríza od vojny

Prežili niekoľko kríz, chcú pomôcť aj pri tejto.

Šéf Železiarní Podbrezová, ktoré zamestnávajú viac ako 3 100 ľudí, a predseda Klubu 500 Vladimír Soták otvorene hovorí o tom, prečo sa mu doterajšie opatrenia nezdajú postačujúce. Apeluje tiež na vládu, aby počúvala tých, ktorí už prežili niekoľko kríz.

Ako vnímate 7 opatrení na prvú pomoc, ktoré vláda predstavila?

Každopádne, to že vláda vydala 7 opatrení, teda prvú pomoc, je dobrý krok. Nemožno ju za to haniť. Toto schvaľujeme, ale zároveň my, ktorí sme prežili krízy 2002, 2008 a 2009 a zažili sme to vo fabrikách, vieme, čo nás čaká. Chceme len jedno, aby vláda s nami komunikovala, zriadil sa štáb na podporu ekonomiky, pretože problém je väčší, ako sa zdá. Ak niekto dá garancie pre malých a stredných podnikateľov za 500 miliónov eur, je to fajn. Nejdem to kritizovať, ale musíme si naliať čistého vína. Napr. učitelia sú doma, niektorí učia, ale nie všetci, prečo by mali mať plat 100 %, keď zamestnanci malých podnikov majú mať plat 80 %?

Oslovila vláda Klub 500, aby ste predostreli svoje návrhy?

Určite, že nie. Nik sa nás nepýtal na názor. My hovoríme, že kríza príde a zastavia sa veľké podniky. Stačí sa pozrieť na zavreté Taliansko, Španielsko. Musíme nastaviť zamestnancov rovnako, lebo v dobrých časoch všetci odvádzajú rovnako štátu. Do štátnej pokladnice napadalo veľa peňazí aj napadá, lebo kríza pominie. Ale štát nemôže rozdeliť zamestnancov do dvoch kategórií a nebodaj povedať veľkým podnikom, že dostanete max. 200-tisíc.

S týmto nesúhlasíme a chceme, aby vláda s nami komunikovala, aby sme mali možnosť do toho niečo povedať. Vláda má odkiaľ peniaze zabezpečiť. Má eurofondy, má európsku centrálnu banku. Toto je najväčšia kríza od vojny. A nedá sa prekonať tak, že vláda povie, že týmto dáme, týchto pocukrujeme a ostatných nebudeme riešiť. Veď podniky ľahnú, prepustia ľudí a bude ich platiť vláda.

Podľa premiéra Matoviča komunikujú s tými, čo majú.

Premiér nech pozorne počúva, čo hovoríme, lebo potom nech sa teší na tlačovku, keď budeme prepúšťať, žiaden z našich zamestnancov mu toto nedaruje. Aby my sme odviedli štátu 25 miliónov každý rok a keď je kríza, tak si nás nevšimne? Napríklad na Železiarne Podbrezová je naviazaných 600 firiem, malých aj stredných.

Čo by ste navrhovali?

Doterajšie opatrenia nie sú dostačujúce, týkajú sa len malých a stredných podnikov a veľké podniky sú mimo. Chceme zrovnoprávnenie podmienok, to znamená, keď sa štát rozhodne, že bude prispievať na udržanie zamestnanosti na každého zamestnanca 80 %, povedzme v členení štát zaplatí firme 60 %, firma dá 20 % a zamestnanec bude mať nižšiu mzdu o 20 %, keď je doma, ale nebude prepustený a vydrží doma mesiac alebo dva. Keď toto pominie, podnik normálne naštartuje a funguje ďalej. Veď my sa tu nebavíme, že tu niečo ostane rok.

Keď porovnáte túto prichádzajúcu krízu s predchádzajúcimi, je to podobné, alebo to bude horšie?

Táto kríza je spôsobená pandémiou. Pozrite sa, čo sa stalo v Taliansku. Taliani neurobili opatrenia, ktoré sa urobili na Slovensku, a nechali krízu rozrásť. Slováci sú stále disciplinovaný národ. Toto nie je zásluha vlády, to je len vyzretosť občanov, ktorí si chcú chrániť zdravie. Vy darmo budete mať zákazky, ale zastanete, nemáte to komu poslať. My sme proexportná ekonomika, Podbrezová umiestni na domácom trhu iba 5 % produkcie. My robíme na zákazky.

Vláda predpokladá, že to bude trvať tak do polovice júla. Čo to pre vás môže znamenať?

Pre nás to môže znamenať, že budeme musieť zastať, lebo nebudeme mať kde vyviezť materiál. Keby sme zastali na dva alebo tri mesiace, musíme sa rozhodnúť: Chceme udržať zamestnancov, tak im musíme dať mzdy. My dáme mzdy a štát nám povie, že ešte máme zaplatiť odvody.