Namiesto zníženia platov fond od politikov, Matovič sa vzdáva mzdy: Takto hodnotí riešenie politológ

Premiér Igor Matovič (46) oznámil založenie Fondu vzájomnej pomoci.

Bude do neho prispievať celým svojím platom, až kým súčasná kríza nepominie. Vyzval aj ostatných kolegov, aby sa k nemu pridali, pričom prisľúbil, že prispejú aj všetci poslanci hnutia OĽaNO. Vyzbierané peniaze majú pomôcť ľuďom, ktorí sa pre koronavírus ocitli v núdzi.

Premiér ubezpečil, že nejde o žiadny jeho výmysel, ale fond vznikol na základe dohody. „Po dohode so všetkými koaličnými stranami to je spoločné rozhodnutie. Nie je to teda iniciatíva jedného alebo jednej strany alebo Úradu vlády,“ povedal Matovič. Podľa jeho slov pôjde o transparentný účet a bude môcť prispieť ktokoľvek, avšak najviac apeloval na svojich kolegov, ktorým ide príkladom tým, že sa vzdáva svojho premiérskeho platu.

„Budeme radi, ak by prispievali aj opoziční poslanci. Chceme ľuďom ukázať, že na nich myslíme nielen zákonmi, ale aj takouto formou. Budú prispievať koaliční poslanci, ministri a ďalší,“ povedal na tlačovej besede. Peniaze z fondu majú pomôcť predovšetkým ľuďom, na ktorých nemyslí zákon a ktorí sa pre vyčíňajúci koronavírus ocitli v kríze. Predseda parlamentu Boris Kollár vyzval aj riaditeľov štátnych firiem a veľké koncerny, aby prispeli.

Fond považuje za najlepšiu, najrýchlejšiu a najadresnejšiu pomoc rodinám a ľuďom v ťažkej životnej situácii. „Vytvorí sa zoznam, z ktorého bude vidieť osobnú mieru solidarity každého jedného poslanca a ministra, ako je ochotný pomôcť bežným ľuďom,“ priblížil.

Vláda sa rozhodla pre tento krok najmä z dôvodu, že na platy poslancov sú naviazané aj mzdy tisícok ľudí v štátnej správe. V prípade, ak by si legislatívne znížili platy, opatrenia by sa dotkli aj úradníkov, sudcov či prokurátorov. Výška príspevku nebude limitovaná a údaje z účtu budú zverejnené na webovej stránke Úradu vlády. Pozrieť si ich bude môcť každý.

Nejde o systémové riešenie

Grigorij Mesežnikov, politológ

- Je to gesto, ktorým predseda vlády dáva príklad na akumuláciu dodatočných prostriedkov na zmiernenie dopadov koronakrízy. Nejde tu o systémové riešenie, to sa vláda a parlament snažia prijať, ale je to niečo, čo pomôže tým, ktorí to teraz v tejto situácii najviac potrebujú. Je to celkom zrozumiteľné gesto, uvidíme, kto začne prispievať. Premiér dáva osobný príklad, čo sme tu už mali aj v predchádzajúcom období, síce nie zakladanie takýchto fondov, ale napríklad exprezident Kiska sa vzdal svojho platu a za plnenie funkcie nezobral ani cent.