Exprimátora Oravca († 60) označili za prvú obeť koronavírusu: Kto ponesie zodpovednosť za jeho smrť?

Úmrtie prvého pacienta pozitívneho na koronavírus preveria. Minister zdravotníctva Marek Krajčí ešte v utorok večer informoval, že Slovensko má prvú obeť na COVID-19.

Ide o bývalého primátora Bojníc, ktorý zomrel krátko po tom, čo ho prepustili z nemocnice. Kuriózne vyznieva to, že mu ochorenie najskôr potvrdili v Trenčíne, no neskôr pri opakovanom teste už COVID-19 nenašli. Čo všetko sa dialo okolo jeho úmrtia?

Vladislav Oravec († 60) zomrel po tom, čo ho prepustili z pľúcneho oddelenia bojnickej nemocnice a skolaboval v domácom prostredí, kde napokon zomrel na obojstranný zápal pľúc.

„Pacient skonal na kardiorespiračné zlyhanie, patológ ešte skúma etiológiu zápalu pľúc, no vieme, že pacient bol pozitívne testovaný. Je preto veľmi zarážajúce, že bol prepustený z nemocnice,“ uviedol Krajčí. Konať začal aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „Podľa všetkého išlo o zlú diagnostiku a individuálne zlyhanie, no to sa musí ešte prešetriť,“ dodal minister. Prezradil, že prvý test pacienta bol pozitívny, no druhý už negatívny. „Lekár to mal inak vyhodnotiť,“ povedal minister Krajčí na výbore.

Oravec bol hospitalizovaný ešte 20. marca, prepustili ho o desať dní nato - 30. marca, keď aj zomrel. Oravec pracoval vo firme, kde bol pozitívne testovaný jeden zo zamestnancov. Námestník nemocnice Milan Henčel uviedol, že cestovateľská a epidemiologická anamnéza boli zo strany pacienta negatívne. „Až na avízo jedného zamestnanca sme dostali podnet na testovanie, ktoré sa realizovalo v nedeľu (29. 3.) s pozitívnym výsledkom,“ uviedol Henčel. Prepustenie Oravca sa vraj uskutočnilo po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. „Ten nám odobril, že keď je pacient stabilizovaný, afebrilný, bez subjektívnych ťažkostí, môže byť prepustený do domácej karantény,“ dodal Henčel.

Nemal anamnézu

Nový Čas sa rozprával s rodinným známym, podľa ktorého nebol zdravotný stav bývalého primátora dramatický a nič nenasvedčovalo tomu, že by bol obeťou zákerného vírusu. „Keď sme s ním hovorili, keď bol doma, tvrdil, že od 1. 3. mal príznaky, mal zvýšenú teplotu 37,5, pokašliaval, ale bol úplne v pohode. Trikrát sa prišiel pozrieť ešte do práce na krátky čas a bol v kontakte iba s jedným svojim zamestnancom,“ prezradil zdroj. 26. marca sa mu však stav zhoršil a bol hospitalizovaný.

„Poprel cestovateľskú anamnézu, tak bol prijatý ako normálny pacient. Vo štvrtok chodil po oddelení, prešiel sám a pýtal sa do domácej liečby,“ prezradil zdroj z nemocnice. Odhaliť pozitívny nález mali dopomôcť náhoda a zamestnanec, s ktorým bol Oravec v práci v kontakte.

„Ak by nebolo toho zamestnanca, ktorý mal mierne príznaky, necítil chute a mal negatívnu cestovateľskú anamnézu, s nikým sa nestretol, iba vo firme s vedúcim, ktorý bol hospitalizovaný, na exprimátora by sme ani neprišli. Ak by to zamestnanec nespomenul a neprišiel na testovanie k mobilnej jednotke, tak ani nevieme,“ dodal zdroj.

Nemocnica otestovala zdravotníkov, ktorí sú negatívni. „Časť zamestnancov by mala vedieť výsledky už dnes. Spravili sme maximum a otestovaní by mali byť už všetci. Testovali sme aj vo firme a aj tam sú výsledky negatívne,“ vysvetlila riaditeľka Regionálneho útvaru verejného zdravotníctva Zuzana Tornócziová.

Kritika ministra

Zriaďovateľ nemocnice, Trenčiansky samosprávny kraj, ministra zdravotníctva ostro skritizoval. „Namiesto toho, aby sa určili jasné pravidlá a postupy, zabezpečili osobné ochranné pracovné prostriedky a dostatok odberových súprav, robia sa predčasné a ničím nepodložené vyhlásenia o tom, kto zlyhal a pochybil,“ povedala hovorkyňa kraja Lenka Kukučková.