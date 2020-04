Toto sú neviditeľní hrdinovia, ktorí tiež stoja v prvej línii boja proti koronavírusu: My živíme Slovensko

Prevádzka v potravinárskych firmách beží na plné obrátky.

Napriek všemožným problémom, ktoré zúriaca pandémia prináša, sa snažia udržať chod výroby a zásobovať pulty našich predajní potravinami. Nový Čas sa pozrel za múry týchto podnikov, aby ukázal neviditeľných hrdinov, ktorí sa deň čo deň starajú, aby sme mali čo jesť.

Mliekareň v Kežmarku: Opatrenia sme urobili skôr ako vláda

Jedným z najväčších potravinových podnikov na Slovensku je mliekarenská firma TAMI so sídlom v Kežmarku. Denne asi sedemsto ľudí pracuje na spracovaní 700-tisíc litrov mlieka. „K tomu však pripočítajme ešte asi desaťnásobok ďalších ľudí, ktorí sú od našej výroby závislí. Neviem si ani predstaviť, čo by sa dialo, ak by došlo k nákaze v niektorom družstve, ktoré produkuje mlieko. Ako by to bolo s karanténou, lebo kravy podojiť musíte, ináč uhynú,“ hovorí generálny riaditeľ Tatranských mliekarní Ľubomír Valčuha (59).

„Takisto netušíme, ako by to bolo u nás vo výrobe, ktorú ťažko môžeme zastaviť. Prísne hygienické opatrenia v našej výrobe boli vždy. Navyše, začali sme separovať zamestnancov podľa výroby, aby navzájom neprichádzali do styku. Začali sme im merať teplotu a dezinfikujeme ich. To sme zaviedli dva týždne pred vyhlásením týchto opatrení vládou.“

Generálneho riaditeľa dopĺňa obchodný riaditeľ Ján Husák (44): „U nás je to neustály kolotoč premeny čerstvo dovezeného mlieka od poľnohospodárov na čerstvé výrobky pre spotrebiteľov. Pomáha nám v tom aj moderná technika a technológia. V posledných rokoch sme do výroby investovali milióny eur. Práve teraz sa to ukázalo ako veľmi dobrá cesta. Automatizácia nám vie takto zabezpečiť väčšiu hygienickú bezpečnosť.“

Agrofarma v Červenom Kameni: Spoliehame sa na skvelý personál Otvoriť galériu Agrofarma zamestnáva 167 pracovníkov. Zdroj: anc

V týchto hektických dňoch hojne zásobuje pulty predajní aj rodinná agrofarma z Červeného Kameňa (okr. Ilava). „Vzhľadom na zatvorenie všetkých vzdelávacích zariadení bojujeme s viac ako 10-percentnou absenciou zamestnancov, prevažne žien, ktoré zostali s maloletými deťmi na OČR,“ prezradila obchodná riaditeľka G. Švecová s dovetkom, že sa nevzdávajú a zo všetkých síl sa snažia, aby sa ich výrobky dostali načas k zákazníkom.

„Zabojovali sme so skvelým personálom vo výrobe a výsledkom sú minimálne „nedodávky“. Keďže denne spracovávame desaťtisíce litrov kravského mlieka, ku ktorému sa čoskoro pridá sezónne ovčie mlieko, situácia je momentálne náročná. Bryndza, parenice, oštiepky, nite, maslo, korbáčiky, zákvas a v neposlednom rade ricotta bohatá na bielkoviny sa napriek problémom k zákazníkovi vždy dostanú,“ vyhlásila obchodná riaditeľka firmy, v ktorej pracuje 167 ľudí a vo vlastných stádach chovajú až 2 500 oviec.

Mäsiarstvo v Nových Zámkoch: Zákazníci sú veľmi disciplinovaní Otvoriť galériu Mäsiar Róbert Kučera: V predajni mám stále čerstvé výrobky. Zdroj: anc

Mäsiar Róbert Kučera z Nových Zámkov sa ani v týchto ťažkých časoch nezľakol a svoje služby poskytuje ako doteraz. Vyzbrojený rúškom a rukavicami má v predajni vždy čerstvé výrobky. Aj keď sa tržby mierne znížili, tvrdí, že to nevzdá. „Ľudia zatiaľ chodia nakupovať väčšinou doobeda,“ hovorí Kučera. Disciplínu ľudí si chváli.

„Nosia rúška i rukavice. Dokonca vonku pekne stoja v rade v rozostupoch, netreba im nič hovoriť. Teraz chodia na väčší nákup tak raz za týždeň, mäso si dávajú do mrazničiek, výrobky väčšinou berú také údeninové, ktoré majú väčšiu trvanlivosť. Tie s nižšou trvanlivosťou idú teraz menej na odbyt,“ vysvetľuje mäsiar, ktorý nezastavil ani vlastnú výrobu. „Robím výrobky, klobásy, šunky, aj to zatiaľ ide. Dokiaľ budú mať ľudia záujem a bude dopyt, určite tu budem pre nich. Zatiaľ som ani neprepúšťal ľudí a dúfam, že to ani nebudem musieť urobiť.“