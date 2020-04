Krásne gesto! Žena vycvičila psa, aby pomohla staršej susede: Neuhádnete, čo pre ňu robí

Američanke Renee Hellman nosí v čase karantény potraviny zlatý retríver jej susedy.

Sedemdesiatjedenročnú obyvateľku Manitou Springs v Colorade trápia problémy so srdcom či chronická obštrukčná choroba pľúc a bojí sa nákazy koronavírusom. "Uplynulé tri týždne som strávila doma," povedala seniorka.

Jej suseda Karen Eveleth vycvičila svojho psa menom Sundance, aby jej nosil jedlo. "Niekedy pre ňu aj varím a Sundance prinesie naspäť prázdne misky," povedala Eveleth na margo psa, ktorý majiteľke nosí aj poštu. "Každý deň si niečo posielame a on sa z toho teší," dodala Hellman.

Susedu inšpiroval pes, ktorý pomáhal pacientom v nemocnici v meste Denver. "Povedala som si, že aj ja mám psa, ktorý by mohol pomôcť. Zatelefonovala som jej, že idem do potravín. Viem, že je tam izolovaná a je sama. Raz za týždeň ju zvykne kontrolovať sestra, no v čase karantény už nechodí. Takže som sa rozhodla, že jej kúpim nejaké potraviny," povedala Eveleth.

Hellman potvrdila, že všetci susedia jej ponúkli pomoc, no najviac ju poteší Sundance. "Toto je také zábavné," vyjadrila sa.