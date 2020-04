Krásne gesto futbalovej reprezentantky Ondrušovej: V Nemecku pomáha bezdomovcom!

V ťažkých časoch myslí aj na druhých. Slovenská futbalová reprezentantka Lucia Ondrušová (31) pôsobí a žije v nemeckom Kolíne nad Rýnom.

Zúfalá situácia so šíriacim sa koronavírusom ju prinútila konať. Rozhodla sa, že podá pomocnú ruku ľuďom bez domova. Aj za normálnych okolností sa bezdomovci nachádzajú v nezávideniahodnej situácii. V ťažkých časoch pandémie to platí azda stonásobne. Ondrušová im preto v Nemecku, kde hrá futbal za 1. FC Kolín, podala pomocnú ruku.

„Žijem v Kolíne nad Rýnom, kde fungujú rôzne druhy pomoci bezdomovcom. So spolubývajúcou nám napadlo, že by sme im v týchto ťažkých časoch mohli pomôcť. Našli sme preto iniciatívu pre ľudí bez domova, a tak sme sa začali hneď angažovať. Hľadali sme doma staré veci, hlavne teplé, čiapky, rukavice... Alebo napríklad aj karty, zošity či perá. Potom sme išli do drogérie, kde sme nakúpili hygienické potreby. Potom sme to celé zavesili na plot a k tomu sme napísali inštrukcie pre ďalších ľudí, ktorí by chceli pomôcť,“ opísala pre Nový Čas celý proces Ondrušová. Následné ohlasy od ďalších ľudí ju nadchli.

„Aj druhých ľudí to chytilo, čo je fantastické. Postupne sa k nám pridávali ďalší a ďalší. My sme osobne zavesili nejakých 20 balíčkov a všetky zmizli. Dostávame od ľudí v núdzi aj spätnú väzbu, čo by potrebovali. Dúfam, že aj takýmto malým gestom sme im pomohli,“ dodala Ondrušová, ktorú koronavírus ovplyvnil aj z profesionálnej stránky.

„Musím plniť individuálny plán. Mám 2-3 tréningy denne. V Nemecku sa môže, našťastie, ešte po ulici behať. Niekedy je však ťažké nájsť motiváciu,“ povzdychla si skúsená stredopoliarka. Na rozdiel od futbalistov na Slovensku ona sa zníženia platu neobáva. „Zatiaľ nám nebolo oznámené, že by nám mali siahať na platy. Kluby v Nemecku majú toľko peňazí, že by to nemal byť problém, ale, samozrejme, nie je to isté na sto percent. Výplaty nám chodia normálne a myslím si, že to tak aj zostane,“ uzavrela Ondrušová.