Tehotná speváčka Mária Čírová: Nemôžem vidieť svoje bábätko

Len pred pár týždňami sa celá verejnosť dozvedela nečakanú novinu, že známa speváčka Mária Čírová (31) je v radostnom očakávaní.

Tá priznala, že tretie tehotenstvo už dlhšie plánovala a svoju radosť z neho tak vôbec neskrývala. Teraz však prišiel veľký smútok a sympatickej blondínke neostalo nič iné, ako sa s aktuálnou situáciou zmieriť. Mária totiž pre nebezpečný koronavírus nemôže svoje očakávané bábätko ani vidieť!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ostáva jej len veriť, že je všetko v poriadku. Obľúbená speváčka Čírová najnovšie Novému Času prezradila, že pre smrteľný koronavírus nemôže ani navštíviť lekára, ktorý by jej prostredníctvom sonografického vyšetrenia ukázal jej vyvíjajúce sa dieťatko.

„Nie je to momentálne možné. Naposledy som bábätko videla 27. januára,“ povedala so smútkom blondínka. Nešťastná Mária si takto vysnívané tehotenstvo teda vôbec nepredstavovala. Momentálnu situáciu však chápe a vie, že je to všetko len pre ich ochranu. „Verím, že sa má v brušku dobre a prídeme spolu do šťastného konca aj bez akýchkoľvek vyšetrení,“ dodala Čírová.